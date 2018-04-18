Мантуров: отечественные медицинские препараты занимают более 30% рынка

МОСКВА , 18 апреля. / ТАСС /. Более 30% всего рынка лекарственных препаратов в России занимают препараты отечественного производства. Об этом сообщил глава Министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в интервью, опубликованном в среду в газете «Известия».

"Сегодня отечественные [лекарственные] препараты занимают более 30% всего рынка. Это не только государственные закупки, но и коммерческий аптечный сегмент", — рассказал Мантуров.

Министр напомнил, что ранее была поставлена задача выйти на 50% долю на рынке, и выразил уверенность, что к 2020 году она будет выполнена.

"Около 60 наименований препаратов мы должны зарегистрировать в этом году. 2018 и 2019 годы обещают быть самыми урожайными: завершаются клинические испытания препаратов, по которым бизнес получал государственную поддержку с нашей стороны", — отметил Мантуров.

Как сообщал ТАСС, 15 мая Госдума рассмотрит в первом чтении проект закона о контрсанкциях РФ в отношении США . Среди них — запрет на поставки лекарств, алкоголя и табака, сельхозпродукции и промтоваров, технологического оборудования и программного обеспечения.