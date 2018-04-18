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Мантуров: отечественные медицинские препараты занимают более 30% рынка
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Мантуров: отечественные медицинские препараты занимают более 30% рынка 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Более 30% всего рынка лекарственных препаратов в России занимают препараты отечественного производства. Об этом сообщил глава Министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в интервью, опубликованном в среду в газете «Известия».
"Сегодня отечественные [лекарственные] препараты занимают более 30% всего рынка. Это не только государственные закупки, но и коммерческий аптечный сегмент", — рассказал Мантуров.
Министр напомнил, что ранее была поставлена задача выйти на 50% долю на рынке, и выразил уверенность, что к 2020 году она будет выполнена.
"Около 60 наименований препаратов мы должны зарегистрировать в этом году. 2018 и 2019 годы обещают быть самыми урожайными: завершаются клинические испытания препаратов, по которым бизнес получал государственную поддержку с нашей стороны", — отметил Мантуров.
Как сообщал ТАСС, 15 мая Госдума рассмотрит в первом чтении проект закона о контрсанкциях РФ в отношении США. Среди них — запрет на поставки лекарств, алкоголя и табака, сельхозпродукции и промтоваров, технологического оборудования и программного обеспечения.
Проект закона «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и (или) иных иностранных государств» был внесен 13 апреля лидерами всех парламентских фракций и спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Он разработан «как ответная мера на вызовы США, его должностных лиц, выраженных в их недружественных и неконструктивных действиях о введении „санкций“ в отношении РФ в целом, так и ее граждан и юридических лиц», говорится в пояснительной записке.
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