Казахстан перейдет на цифровое вещание поэтапно

Казахстан переходит на цифру. По словам министра информации и коммуникаций республики Даурена Абаева, эфирное теле— и радиовещание в новом формате планируется внедрять поэтапно, передает телеканал «МИР 24».

«Жители самых отдаленных и малонаселенных уголков страны, где раньше были доступны всего два-три канала, смогут принимать до 15 отечественных телеканалов в высоком разрешении. Внедрение цифрового вещания снизит информационный разрыв между городом и селом», — отметил Абаев на своей странице в Facebook.

Уже в октябре телеканалы в формате высокой четкости смогут смотреть жители Мангистауской области, а в декабре цифровое телевидение запустят в Жамбылской и Южно-Казахстанской областях. В остальных регионах страны теле— и радиовещание в цифре появится до конца 2020 года.

Добавим, что в Астане , Алматы и областных центрах в цифровом пакете будет доступно по 30 телеканалов в формате HD без абонентской платы.

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