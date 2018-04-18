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В Госдепе сообщили, что Минтранс России продлил разрешение на пролёты лайнеров США
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В Госдепе сообщили, что Минтранс России продлил разрешение на пролёты лайнеров США 

RT на русском 26 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Минтранс продлил разрешение на пролёты авиалайнеров США над территорией России. Об этом сообщили в Госдепе США.
«Министерство транспорта проинформировало нас сегодня о том, что продлит разрешения на пролёт для авиакомпаний США по трём маршрутам до 28 октября 2018 года. Несколько американских авиакомпаний подтвердили нам, что они получили разрешения на эти пролёты», — цитирует РИА Новости представителя Госдепа.
Как отмечается, Минтранс также продлил разрешения на все грузовые рейсы из Азии в Европу до 20 апреля.
«Россия предлагает утвердить альтернативный маршрут для этих рейсов после 20 апреля. Мы консультируемся с авиакомпаниями США по российскому предложению», — отметил собеседник агентства.
Ранее официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт заявила, что представители США собирались на этой неделе встретиться с представителями российских органов гражданской авиации для обсуждения вопроса о пролётах американской коммерческой авиации над территорией России.
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