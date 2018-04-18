Белый дом предупредил авиакомпании о возможном запрете полетов над Россией

По ее словам, встреча должна была состояться на этой неделе в Вашингтоне, но российская сторона ее отменила. «Они сказали, что запланируют ее заново с нами. У нас пока нет новой даты», — сказала она и добавила, что США не желают прекращения полетов над территорией России.

«ФедералПресс» напоминает, что срок действия нынешнего соглашения между США и Россией истекает в среду. Авиакомпании из Европы и Северной Америки уже заявили о планах пересмотреть маршруты над Восточной Азии.

«Надеемся, что все вернется на накатанную колею, и планы пассажиров и наших перевозчиков не будут сорваны, мы работаем над этим», — заключила спикер Госдепа.

Как ранее писал «ФедералПресс», вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин сообщил, что Россия может прекратить поставки ракетных двигателей США. Данная мера рассматривается как ответ на новые санкции США. Подразумевается и приостановка сотрудничества по атому, авиастроению и ракетным двигателям.

Фото: pixabay.com