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Почти 20 дворов благоустроят в районе Соколиная гора на средства от платных парковок до конца года
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Почти 20 дворов благоустроят в районе Соколиная гора на средства от платных парковок до конца года 

Агентство «Москва» 15 минут назад
Работы по благоустройству почти 20 дворовых территорий пройдут в столичном районе Соколиная гора на средства от платных парковок в 2018 г., сообщает единый транспортный портал.
«Управа района Соколиная гора Восточного административного округа опубликовала планы по благоустройству придомовых территорий на средства, полученные за счет платных парковок. Так, весной и летом текущего года будут проведены комплексные работы по 19 адресам. Благоустройство пройдет, в частности, на ул. Соколиной Горы, на ул. Семеновский вал, на проспекте Буденного, в Окружном проезде, на ул. Ткацкая и ул. Мироновская и в Кирпичном пер.», — говорится в сообщении.
В материале отмечается, что в рамках благоустройства рабочие отремонтируют пять контейнерных площадок, восстановят 500 кв. м газона, установят 400 кв. м специального покрытия для безопасности детей и положат 250 кв. м асфальта, а также заменят игровое оборудование и малые архитектурные формы (скамейки, ограды и прочее).
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