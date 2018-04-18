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Британия выделит 15 миллионов фунтов странам Содружества Наций
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Британия выделит 15 миллионов фунтов странам Содружества Наций 

РИА Новости 15 минут назад
Фото: РИА Новости
ЛОНДОН, 18 апр — РИА Новости, Наталья Копылова. Правительство Великобритании выделит 15 миллионов фунтов стерлингов государствам Содружества Наций на борьбу с киберпреступностью. Об этом британский премьер-министр Тереза Мэй объявит в среду в рамках проходящего в Лондоне саммита Содружества Наций, говорится в сообщении Даунинг стрит.
Ожидается, что указанные средства будут выделены в течение предстоящих трех лет и направлены на усиление кибербезопасности и оказание помощи в борьбе с преступными группами и враждебными «государственными субъектами», которые представляют глобальную угрозу безопасности, в том числе в Великобритании.
В совместной декларации, которую подпишут представители стран Содружества Наций, будет изложено общее видение, предполагающее, что интернет останется «свободным и открытым во всем Содружестве». Страны-участницы должны будут повышать национальный уровень кибербезопасности и расширять сотрудничество в борьбе с теми, кто стремится нарушить «ценности, безопасность и даже целостность выборов» сообщества.
В Лондоне на этой неделе проходит встреча глав правительств стран межгосударственного объединения Содружества Наций, в которое входят 53 страны. Среди тем, которые обсуждают участники саммита: экономика, инвестиции, обеспечение доступа к современным финансовым услугам, образование, гендерное равенство, изменение климата.
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