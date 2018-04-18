Военные новости: военная база Форт Леонард Вуд и 3-D печать на войне

На военном полигоне Форт Леонард Вуд в штате Миссури в США на прошлой неделе прошли очередные испытания новых технологий, которые могут быть применены на поле боя в ближайшем будущем.

В Леонард Вуд расположен «Учебный Центр войск боевого обеспечения армии США», где регулярно тестируют те или иные приспособления. Основой Центра является Инженерная школа армии США, среди главных задач которой как раз выделяется разработка тактико-технических требований к оборудованию, технике и экипировке в армии.

На полигонах к прототипам технологических новшеств получают доступ именно те военные, которые скорее всего и будут непосредственно использовать все придуманное на поле боя, то есть у них появляется шанс высказать все свои пожелания и замечания разработчикам еще на ранней стадии. По словам руководства Центра, это позволяет на 40% сократить время от появления концепции и до внедрения технологии в войска, не говоря уже об экономии средств.

На недавних учениях журналистам были представлены строительные 3D-принтеры, дроны с датчиками определения химического заражения и лазерные сканеры, которые создают трехмерные карты театра военных действий.

Инженерные войска показали свою машину, которая называется «Автоматическое возведение экспедиционных конструкций». Агрегат размером с приусадебный сарай может в автоматическом режиме из бетона построить казарму для двадцати солдат за 22 часа. Более простой бункер принтер может построить и за пару часов.

В планах — модернизация существующей модели, чтобы она работала в суровых погодных условиях, чтобы ее можно было легко перевозить в «горячие точки» и, что самое интересное, чтобы машина могла использовать грязь под ногами для производства кирпичей, а не требовала поставок сотен мешков цемента для работы.

Агрегат разрабатывали более трех лет и впервые продемонстрировали его работу еще в августе прошлого года. Данный военный принтер должен наполовину сократить расход строительных материалов, избавить армию от неудобных поставок фанерных и прочих емких конструкций и на 62% сократить затраты труда на возведение полу-временных зданий. Машина также в ходе «печати» зданий обеспечивает горизонтальное и вертикальное армирование бетонной укладки.

В Форт Леонард Вуд принтер тестируют уже три недели. Впервые работы ведутся под открытым небом, включая холодные дождливые периоды. Также впервые использовался не специальный лабораторный цемент, а тот, который был под рукой в гарнизоне. И, наконец, конструкции возводились не на идеальной ровной поверхности, чего требуют почти все гражданские аналоги строительных принтеров, а на неровной почве, покрытой гравием.

Помимо казарм принтер способен возводить барьеры, преграды, заграждения, самые простые бетонные дорожные блоки и прочие конструкции по желанию военных инженеров на местах.

Проект ведется с участием НАСА , которое заинтересовано в последующем применении данной технологии в космосе, особенно когда речь идет об использовании сухих материалов. Также военные создали партнерство с компанией «Катерпиллер» (Caterpillar), которая должна поспособствовать выводу принтера на коммерческие гражданские рынки, включая «печать» зданий в зонах природных бедствий.

Второе новшество — это дрон, оснащенный датчиками химического заражения. Беспилотники должны в теории лететь перед солдатами и предоставлять командирам информацию, насколько опасна для жизни и здоровья военнослужащих оперативная экологическая обстановка. В армии США эту технологию называют C-SIRP, что означает «интеграция химических, биологических, радиологических и радиационных датчиков на роботизированной платформе».

Под обычными квадрокоптерами крепится прибор размером с консервную банку, который использует лидар-технологию (LIDAR, технология получения и обработки информации об удаленных объектах с помощью активных оптических систем, использующих явления поглощения и рассеяния света в оптически прозрачных средах). Данная технология уже давно применяется для изучения загрязнения атмосферы.

На полигоне в Форт Леонард Вуд был рассеян дым, который засекли датчики дронов. Беспилотники смогли следовать за движением дыма, идентифицировать неназванные химикаты в воздухе и передать видеоизображение происходящего операторам на расстоянии в три километра.

Дроны были представлены как государственными разработчиками, так и компанией «ИнстантАй» (InstantEye), которая в свою очередь является подразделением другой фирмы — «Физикал Сайнсес» (Physical Sciences). Работы над машиной велись еще с 2015 года. Особую трудность вызывала компактность и вес «консервной банки», в которой должны были уместиться все датчики. С химическими датчиками это сработало, а с биологическими — нет. Биологическая «банка» оказалась слишком тяжелой для дронов. Пока такие датчики устанавливают на наземные роботизированные системы, но в ближайшее время американские разработчики надеются определять с помощью дронов и биологические угрозы.

И, наконец, в Форт Леонард Вуд представили систему сканирования «ФАРО» (FARO). Лазерный сканер стоит 60 тысяч долларов и в состоянии делать 800 тысяч трехмерных измерений в секунду. ФБР и полиция Нью-Йорка использует подобную систему на месте преступлений, что позволяет создать трехмерную модель обстановки со всеми ключевыми дистанциями и расстояниями между объектами за сорок минут, вместо того чтобы часами делать замеры вручную. Сканер определит расположение пятен крови, отпечатки подошв и поможет вычислить траекторию пуль.

В военной среде ранее данный прибор пока еще не использовался, но разработчики считают, что их система может применяться для создания трехмерных электронных карт театра военных действий, а также для прокладывания маршрутов следования конвоев.

По данным военных, система может быть размещена на роботизированных платформах или движущейся технике и выводить трехмерные образы даже на скорости в 55 миль в час (88 километров в час) и в полной темноте.

Проблема пока заключается в том, что лазерное сканирование происходит по окружению только в прямой видимости. Полиции на месте преступлений приходится время от времени менять местоположение сканера и затем «сшивать» изображения с разных точек обзора, чтобы создать всю трехмерную картину. Это все равно быстрее и качественнее, чем делать все ручками. В военной же среде тем не менее может и не быть такой роскоши, как спокойно снимать сканы местности с разных углов, но, с другой стороны, сканеры могут быть установлены на целый ряд движущихся машин (от дронов до наземных роботов), которые в совокупности дадут детальную картину поля боя.