Замеченный в Сирии перед ударом США беспилотник провел разведку в Донбассе 

Стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk совершил разведывательные полеты у российских границ и линии разграничения в Донбассе, свидетельствуют данные авиационных ресурсов.
Во вторник БПЛА 2,5 часа вел разведку у побережья Крыма и Краснодарского края. Позднее он не менее восьми раз пролетел вдоль линии разграничения в Донбассе, откуда мог наблюдать и за российской территорией.
Кроме того, этот же американский беспилотник вел разведку у российских баз в Сирии перед ракетным ударом западных стран, передает «Интерфакс».
Напомним, США, Британия и Франция нанесли удар по Сирии в ночь на субботу.