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В Казани открывается конференция «От пергамена к цифре»
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В Казани открывается конференция «От пергамена к цифре» 

РИА Новости 42 минуты назад
КАЗАНЬ, 18 апр — РИА Новости. Международная научно-практическая конференция «От пергамена к цифре», посвящённая вопросам управления и сохранения цифровой информации, новым подходам в рамках обмена цифровой информацией в современных условиях, открывает я в Казани в среду, сообщают организаторы.
"В соответствии c планом основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 100-летия государственной архивной службы России 18-20 апреля в Казани состоится международная научно-практическая конференция «От пергамена к цифре». Конференция должна стать платформой для решения задач по управлению и сохранению цифровой информации, достоверности, а также новым подходам информационного взаимодействия в рамках обмена цифровой информацией в современных условиях", — говорится в сообщении.
Участниками конференции, как ожидается, станут ученые и эксперты из Великобритании, Канады, Италии, Вьетнама, Хорватии, Нидерландов, Польши, Германии, Китая и других стран. Организаторами мероприятия выступили Федеральное архивное агентство и Госкомитет Татарстана по архивному делу.
В рамках конференции накануне в выставочном зале «Манеж» в Казанском Кремле открылась выставка, приуроченная к празднованию 100-летия архивной службы Республики Татарстан.
Сама конференция пройдет в формате пленарного заседания, «круглого стола», панельной дискуссии и лекций, на которых планируется обсуждение самых разных вопросов. В их числе управление цифровой информацией, способы подтверждения аутентичности цифровой информации, в том числе, при долгосрочном хранении, открытые данные и информационная безопасность, конфиденциальная информация, архивы электронных документов: полнота, достоверность, сохранность, технологические вопросы обеспечения сохранности документов. В качестве спикеров дискуссии выступят руководитель Федерального архивного агентства Андрей Артизов, заместитель премьер-министра Татарстана — министр информатизации и связи республики Роман Шайхутдинов, представители Белоруссии, Казахстана, Канады, Нидерландов, Китая, Турции, Финляндии.
В дни проведения конференции будет организована выставка уникальных документов из фондов Госархива Татарстана: жалованная грамота царя Ивана IV архимандриту Свияжского Богородицкого монастыря Герману от 16 мая 1555 года, рукопись «Аль-Китаб» Сибавайхи (грамматика арабского языка), список XII — начала XIII веков, автограф стихотворения Г. Тукая «Ике кояш» ("Два солнца"), посвященного первой татарской актрисе Сахибджамал Гизатуллиной-Волжской, Конституция Татарской Автономной Советской Социалистической Республики, утвержденная чрезвычайным XI съездом Советов Татарской АССР (25 июня 1937 года) и многие другие документы.
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