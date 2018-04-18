Главы МИД Таджикистана и Туркменистана обменялись ратификационными грамотами по соглашению о стратегическом партнерстве 

Душанбе, 17 апреля /Синьхуа/ — Глава МИД Таджикистана Сироджидин Аслов и министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов сегодня здесь обменялись ратификационными грамотами по межправительственному соглашению о стратегическом партнерстве между двумя странами, сообщили в МИД республики.
Министры обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также сотрудничество в рамках международных и региональных организаций. —0—