Развитие сотрудничества с Туркменией обсудят представители властей и бизнеса Петербурга

"Делегация Санкт-Петербурга во главе с губернатором Георгием Полтавченко посетит 18 апреля с краткосрочным официальным визитом Туркменистан. На встречах будут обсуждаться вопросы сотрудничества в сфере промышленности, строительства, энергетики, культуры и образования", — говорится в сообщении.

В состав делегации вошли руководители профильных комитетов, представители петербургских предприятий, учебных заведений и учреждений культуры.

Во время визита запланированы встречи Полтавченко с президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым и хякимом Ашхабада Шамухамметом Дурдылыевым, биржа деловых контактов для предпринимателей, круглые столы по темам сотрудничества. Также губернатор Санкт-Петербурга встретится с коллективом и учащимися совместной туркмено-российской средней общеобразовательной школы имени А. С. Пушкина в Ашхабаде.

Согласно информации комитета по внешним связям, перспективными направлениями для сотрудничества являются судостроение, туризм, научная деятельность, культурный обмен, поставки продуктов питания и материалов для легкой промышленности, обмен опытом между энергетиками и специалистами водного кластера.