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Развитие сотрудничества с Туркменией обсудят представители властей и бизнеса Петербурга
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Развитие сотрудничества с Туркменией обсудят представители властей и бизнеса Петербурга 

ТАСС 48 минут назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 апреля. /ТАСС/. Представители властей и бизнес-кругов Санкт-Петербурга обсудят в среду в Ашхабаде перспективы взаимодействия с Туркменией в сфере промышленности, строительства, энергетики, культуры и образования. О кратком визите делегации во главе с губернатором Георгием Полтавченко сообщила пресс-служба Смольного.
"Делегация Санкт-Петербурга во главе с губернатором Георгием Полтавченко посетит 18 апреля с краткосрочным официальным визитом Туркменистан. На встречах будут обсуждаться вопросы сотрудничества в сфере промышленности, строительства, энергетики, культуры и образования", — говорится в сообщении.
В состав делегации вошли руководители профильных комитетов, представители петербургских предприятий, учебных заведений и учреждений культуры.
Во время визита запланированы встречи Полтавченко с президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым и хякимом Ашхабада Шамухамметом Дурдылыевым, биржа деловых контактов для предпринимателей, круглые столы по темам сотрудничества. Также губернатор Санкт-Петербурга встретится с коллективом и учащимися совместной туркмено-российской средней общеобразовательной школы имени А. С. Пушкина в Ашхабаде.
Согласно информации комитета по внешним связям, перспективными направлениями для сотрудничества являются судостроение, туризм, научная деятельность, культурный обмен, поставки продуктов питания и материалов для легкой промышленности, обмен опытом между энергетиками и специалистами водного кластера.
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