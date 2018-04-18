Израильтяне празднуют День независимости и 70-ю годовщину образования своего государства

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 апреля. / ТАСС /. Израильтяне с заходом солнца в среду начали отмечать День независимости и 70-ю годовщину образования еврейского государства. Торжества стартовали с церемонии зажжения на горе Герцля в Иерусалиме 12 факелов, символизирующих «12 колен израилевых». Право зажечь пламя каждый год предоставляется заслуженным гражданам страны, добившимся успехов в сфере производства, бизнеса, культуры и общественной деятельности. Трансляцию церемонии вели в среду вечером все основные каналы израильского телевидения.

"В этом году Израиль празднует свою 70-ю годовщину, это — 70 лет свободы, 70 лет демократии и 70 лет улучшения мира", — сказал в среду, поздравляя израильтян с праздником, премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху . «Успех Израиля не пришел за одну ночь, — продолжил глава кабмина. — Вот лучшая часть: мы только начинаем, я не сомневаюсь, что через 70 лет Израиль будет еще сильнее и еще более процветающим, чем сегодня». Высказывания Нетаньяху распространила в среду его канцелярия.

День независимости отмечается в Израиле по иудейскому календарю, отсчитывающему дни в соответствии с древней традицией от заката до заката. В 2018 году празднование 70-й годовщины создания еврейского государства официально приходится на период с вечера среды, 18 апреля, по вечер четверга, 19 апреля. Дню независимости в Израиле по предшествует День памяти павших в войнах Израиля и жертв терактов. Траур предваряет главный государственный праздник и служит тому, чтобы все жители страны осознали цену, заплаченную за обретение государственности.

Канады, Великобритании и В рамках празднования Дня независимости в четверг, 19 апреля в небе над Израилем состоится традиционный воздушный парад. В нем примут участие истребители F-35 и F-16, вертолеты и транспортные самолеты национальных ВВС, а также боевые самолеты ВВС Греции Италии и военно-транспортные самолеты Польши Австрии . В этом году в рамках праздника планируется исполнение одной песни хором всем народом и представителями еврейских диаспор по всему миру, пройдет так называемая «70-километровая пляжная вечеринка» на всю ночь на побережьях Средиземного, Мертвого и Красного морей, а также озера Кинерет, сообщили в национальном министерстве культуры . Кроме этого, состоится Парад огней с инновационным световым шоу, и по всей стране пройдут песенные конкурсы, в ходе которых все желающие смогут исполнить композиции, посвященные 70-й годовщине Государства Израиль.

Традиционно, в День независимости приоритет отдается тому, чтобы простые израильтяне могли сами решить, как отмечать — на праздничном застолье, или на митинге. Действительно, в этот день принято устраивать многолюдные пикники в кругу семьи и друзей. Несколько миллионов израильтян выезжают отмечать праздник на природу — к Средиземноморскому побережью и на Красное море, в леса под Иерусалимом и на севере страны, на Голанские высоты и в пустыню Негев, на Мертвое море и к озеру Кинерет. В этот день в усиленном режиме работают службы безопасности и полиция.