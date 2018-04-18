Израильтяне начинают праздновать 70-ю годовщину своего государства

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 апреля. / ТАСС /. Израильтяне с заходом солнца в среду начинают отмечать 70-ю годовщину образования еврейского государства. День независимости отмечается в Израиле по иудейскому календарю, отсчитывающему дни в соответствии с древней традицией от заката до заката. В 2018 году празднование 70-й годовщины создания еврейского государства официально приходится на период с вечера среды, 18 апреля, по вечер четверга, 19 апреля. Но, как указали в минкультуры , торжественные мероприятия продлятся до вечера пятницы, когда по еврейскому календарю наступает шабат — суббота, которая по традиции должна быть днем отдыха и покоя.

Праздничные мероприятия

Торжества начнутся в среду вечером с зажжения 12 факелов на горе Герцля в Иерусалиме . Они символизируют «12 колен израилевых». Право зажечь пламя каждый год предоставляется заслуженным гражданам страны, добившимся успехов в сфере производства, бизнеса, культуры и общественной деятельности.

Канады, Великобритании и Австрии. В четверг, 19 апреля состоится традиционный воздушный парад Дня независимости. В нем примут участие истребители F-35 и F-16, вертолеты и транспортные самолеты национальных ВВС, а также боевые самолеты ВВС Греции Италии и военно-транспортные самолеты Польши

В этом году в рамках праздника планируется исполнение одной песни хором всем народом и представителями еврейских диаспор по всему миру, пройдет так называемая «70-километровая пляжная вечеринка» на всю ночь на побережьях Средиземного, Мертвого и Красного морей, а также озера Кинерет, сообщили в национальном министерстве культуры. Кроме этого, состоится Парад огней с инновационным световым шоу, и по всей стране пройдут песенные конкурсы, в ходе которых все желающие смогут исполнить композиции, посвященные 70-й годовщине Государства Израиль.

Традиционно, в День независимости приоритет отдается тому, чтобы простые израильтяне могли сами решить, как отмечать — на праздничном застолье, или на митинге. Действительно, в этот день принято устраивать многолюдные пикники в кругу семьи и друзей. Несколько миллионов израильтян выезжают отмечать праздник на природу — к Средиземноморскому побережью и на Красное море, в леса под Иерусалимом и на севере страны, на Голанские высоты и в пустыню Негев, на Мертвое море и к озеру Кинерет. В этот день в усиленном режиме работают службы безопасности и полиция.

Данные статистики

За 70 лет существования государства население Израиля увеличилось в 11 раз и достигло 8,842 млн человек. Об этом говорится в сводке Центрального статистического бюро (ЦСБ) страны, опубликованной в преддверии национального праздника. 75,4% граждан Израиля — евреи (6,589 млн человек) 20,9% — арабы (1,849 млн), указали в ведомстве. Если темпы роста сохранятся на прежнем уровне, то, по прогнозу экспертов, к 2048 году, когда Израиль будет отмечать столетие государственности, число его жителей достигнет 15,2 млн человек. В 1948 году в еврейском государстве проживали 806 тыс. человек.

За минувшие 12 месяцев население еврейского государства возросло на 163 тыс. человек, прирост составляет 1,9%. Темпы роста населения в первую декаду существования Израиля составляли, в среднем, 8% в год. В 80-х годах прошлого века этот показатель сократился до 2%, а в 90-х годах превысил 3% благодаря иммиграции евреев из стран бывшего СССР. Последние 10 лет ежегодный прирост населения составляет около 2%.

История вопроса

Декларация независимости Израиля была подписана 14 мая 1948 года, что соответствовало в тот год пятому числу месяца ияр по еврейскому лунному календарю, считающему дни от заката до заката. 5 ияра в 2018 году приходится на период с заката 18 апреля до заката 19 апреля.

Ирак, Ливан, Первый премьер-министр и министр обороны Израиля Давид Бен-Гурион за день до окончания британского мандата в Палестине 14 мая 1948 года зачитал Декларацию независимости еврейского государства, после чего возглавил молодую страну. Он является одним из отцов-основателей, определивших формирование и методы работы основных институтов Государства Израиль. Уже 15 мая 1948 года Лига арабских государств объявила Израилю войну, и сразу пять арабских государств — Египет Сирия и Трансиордания — напали на еврейское государство. Так началась Первая арабо-израильская война, получившая в Израиле название «Война за независимость».

День памяти павших

Дню независимости в Израиле предшествует День памяти павших в войнах Израиля и жертв терактов. Траур предваряет главный государственный праздник и служит тому, чтобы все жители страны осознали цену, заплаченную за обретение государственности. День памяти начался во вторник вечером с сирены и минуты молчания и завершится вечером в среду в соответствии с еврейским календарем, где дни отсчитываются от заката до заката. В среду в 11:00 (время совпадает с московским — прим. ТАСС) по всему Израилю еще раз прозвучит уже двухминутная поминальная сирена, вслед за которой начнутся официальные церемонии поминовения на всех военных кладбищах страны. Главная из них состоится на горе Герцля в Иерусалиме с участием первых лиц государства. После заката в среду с церемонии зажжения 12 факелов в Иерусалиме начнется празднование Дня независимости.

Обеспечение безопасности

Армия обороны Израиля ввела с полуночи вторника режим полной блокады палестинских территорий на Западном берегу реки Иордан и сектора Газа на период государственных праздников. Как сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля, снятие блокады произойдет в полночь 20 апреля после оценки ситуации в области безопасности.

Режим изоляции на период крупных израильских праздников стал вводиться с 2002 года после того, как в городе Нетания во время празднования Песаха палестинский террорист-смертник взорвал себя в ресторане на праздничном банкете. Тогда более 30 человек погибли и около 100 получили ранения. Мера, ставшая неизменной для обеспечения безопасности в предыдущем десятилетии, не вводилась несколько лет подряд до начала 2016 года.