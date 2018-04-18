Генеральный прокурор РФ расскажет на заседании Совфеда о состоянии правопорядка в стране

Генпрокурор представит доклад, подготовленный на основании результатов надзорной и координационной деятельности органов прокуратуры в 2017 году. Как говорится в преамбуле к документу, в нем отражены тенденции происходивших в стране изменений, дана оценка деятельности государственных структур и органов местного самоуправления. Приведены примеры наиболее типичных нарушений закона, решения социально-экономических проблем, защиты интересов общества и государства в результате принятия мер прокурорского реагирования.

Кроме того, сенаторы рассмотрят законы об отмене подоходного налога с ежемесячных выплат семьям с детьми, о санации страховых компаний, о блокировке сайтов за отказ удалять порочащие граждан и юридических лиц сведения, об установлении пониженных тарифов страховых взносов для организаций индустрии анимационного кино, а также документ, устанавливающий правовой механизм противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Также в повестку дня включены изменения в Уголовный кодекс в части усиления ответственности за нарушения в сфере закупок товаров и услуг, недобросовестную конкуренцию при подготовке и проведении чемпионата мира по футболу, хищение денежных средств с банковских счетов или электронных денежных средств.