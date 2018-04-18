Новый посол Колумбии в Узбекистане вручил верительные грамоты 

Ташкент, 17 апреля /Синьхуа/ — Вновь назначенный посол Колумбии с резиденцией в Москве Альфонс Лопес Кабальер сегодня в Ташкенте вручил верительные грамоты министру иностранных дел Узбекистана Абдулазизу Камилову, сообщила пресс-служба узбекского внешнеполитического ведомства.
Стороны отметили, что Узбекистан и Колумбия являются перспективными партнерами друг для друга и заинтересованы в развитии отношений в политической, торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.
На встрече были высказаны предложения о проведении регулярных политконсультаций и активизации контактов между бизнес-кругами. —0—