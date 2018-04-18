В Петербурге открывается форум «Старшее поколение» о проблемах пожилых людей 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 апреля. /ТАСС/. Форум «Старшее поколение» о проблемах пожилых людей, ветеранов и инвалидов открывается 18 апреля в Санкт-Петербурге.
"Это старейший и крупнейший в России специализированный проект, направленный на развитие рынка товаров и услуг для людей зрелого возраста. На форум приедут более 20 тыс. человек разных поколений — от 18 до 89 лет, в том числе более 2 тыс. специалистов отрасли", — сообщили организаторы мероприятия.
В рамках форума проводится выставка, где более 120 компаний представят услуги медицинских и реабилитационных центров, новинки медицинского оборудования, возможности санаторно-курортного лечения и отдыха, ортопедические, гигиенические и косметические товары, лечебные препараты для пожилых и инвалидов.
Запланирована деловая программа, в ходе которой участники на круглых столах обсудят проблемы социальной адаптации пожилых людей в современном обществе, а также создание в России системы комплексного медико-социального сопровождения людей в возрасте, ветеранов и инвалидов.
Спикерами форума станут представители Министерства труда и социальной защиты РФ, Министерства здравоохранения России, Агентства стратегических инициатив, органов власти регионов России, а также члены и руководители общественных организаций по работе с пожилыми и инвалидами, представители медицинских вузов, российских и зарубежных медицинских компаний.
Форум «Старшее поколение» проводится в Санкт-Петербурге с 2006 года.