В Петербурге открывается форум «Старшее поколение» о проблемах пожилых людей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 18 апреля. / ТАСС /. Форум «Старшее поколение» о проблемах пожилых людей, ветеранов и инвалидов открывается 18 апреля в Санкт-Петербурге.

"Это старейший и крупнейший в России специализированный проект, направленный на развитие рынка товаров и услуг для людей зрелого возраста. На форум приедут более 20 тыс. человек разных поколений — от 18 до 89 лет, в том числе более 2 тыс. специалистов отрасли", — сообщили организаторы мероприятия.

В рамках форума проводится выставка, где более 120 компаний представят услуги медицинских и реабилитационных центров, новинки медицинского оборудования, возможности санаторно-курортного лечения и отдыха, ортопедические, гигиенические и косметические товары, лечебные препараты для пожилых и инвалидов.

Запланирована деловая программа, в ходе которой участники на круглых столах обсудят проблемы социальной адаптации пожилых людей в современном обществе, а также создание в России системы комплексного медико-социального сопровождения людей в возрасте, ветеранов и инвалидов.

Спикерами форума станут представители Министерства труда и социальной защиты РФ, Министерства здравоохранения России Агентства стратегических инициатив , органов власти регионов России, а также члены и руководители общественных организаций по работе с пожилыми и инвалидами, представители медицинских вузов, российских и зарубежных медицинских компаний.

Форум «Старшее поколение» проводится в Санкт-Петербурге с 2006 года.