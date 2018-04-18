АНОНС — Главные финансисты мира обсудят в Вашингтоне угрозы мировой экономике

ВАШИНГТОН, 18 апр /ПРАЙМ/. Главы Центробанков и министры финансов «большой двадцатки» и других стран-акционеров МВФ Всемирного банка начинают встречи в рамках ежегодной весенней сессии в Вашингтоне 18-23 апреля, на которых обсудят состояние, основные угрозы и вызовы мировой экономике.

"Министры обсудят текущую ситуацию в глобальной экономике и финансах" — сказал журналистам источник в российской делегации. Однако самые больные для многих стран темы — торговые войны и санкции — скорее всего, как и прежде, не войдут в официальную повестку.

Встреча «финансовой двадцатки» проходит всего через месяц после мартовского мероприятия в Буэнос-Айресе , поэтому итоговое коммюнике участники принимать не планируют. Тем более что вопросы для обсуждения останутся прежними, главный из которых — развитие цифровой экономики.

ТОРГОВЫЕ ВОЙНЫ

Тема протекционизма в торговле, в последнее время ставшего одной из главных проблем мировой экономики, скорее всего, не войдет в официальные документы. Итоговое совместное коммюнике аргентинской встречи содержало лишь одну небольшую фразу по этой теме: «Мы работаем над укреплением вклада торговли в наши экономики». Протекционизм в документе не упоминался ни разу, и участники новых встреч вряд ли за месяц поменяли свою позицию, считает источник.

Угроза торговой войны между США Китаем обострилась в марте текущего года, когда президент США Дональд Трамп ввел ввозные пошлины на сталь и алюминий. При этом Вашингтон допустил исключения из новых пошлин для Канады Мексики и других стран, если те убедят США, что их продукция «больше не угрожает национальной безопасности». Это решение вызвало шквал критики и опасений со стороны Евросоюза , Канады, КНР. Позже глава Белого дома пригрозил ввести новые торговые пошлины, затрагивающие китайский экспорт в США на сумму до 150 миллиардов долларов в год. Пекин анонсировал симметричные ответные меры.

До сих пор финансовые власти G20 старались делать вид, что проблемы не существует, чтобы не провоцировать конфликт с представителями США. Текущая встреча, вероятно, не станет исключением, тем более что она пройдет в 500 метрах от Белого дома.

Однако здесь возможны и сюрпризы — на встречу приезжает новый министр финансов Китая Лю Кунь, который получил должность только в конце марта. «Все зависит от того, какие установки он получил», — пояснил источник. Он не исключил, что благодаря Лю Куню тема протекционизма все же может появиться в каких-то официальных комментариях.

Традиционно далекая от политических проблем «финансовая двадцатка» вряд ли станет обсуждать и антироссийские санкции, хотя эта тема уже вышла из политической плоскости и оказывает прямое влияние на финансовые рынки.

МВФ И ВСЕМИРНЫЙ БАНК

Вопрос о реформировании двух основных международных финансовых институтов — Всемирного банка и Международного валютного фонда (МВФ), — который буксует уже несколько лет, также вряд ли будет решен на этой встрече, считает источник.

"МВФ пока чувствует себя достаточно комфортно, плюс идет глобальный рост экономики. А на этапе глобального роста банкротств, как правило, не бывает", — сказал он.

"Большая двадцатка" утвердила «дорожную карту», по которой к 2019 году квоты стран— акционеров в МВФ должны быть перераспределены по новой формуле. Страны с развивающимися экономиками должны получить больше веса в этом институте, созданном для поддержки финансовой стабильности его участников, а традиционные акционеры — потерять часть своих долей. Однако до сих пор новую формулу согласовать не удалось из-за противодействия США.

Сложная ситуация с капиталом второго главного института мировой финансовой архитектуры — Всемирного банка, по словам источника, также пока далека от разрешения. Еще в 2016 году руководство банка заявляло, что уровень его долга по отношению к капиталу достиг предела, после которого Всемирный банк не сможет наращивать кредитный портфель.

Объем необходимой банку докапитализации и ее сроки пока не известны. Решить этот вопрос без изменения формулы расчета квот также пока не удается, и вряд ли страны смогут договориться о них в текущих условиях. «Скорее всего, решение по изменению формулы расчета квот не произойдет. Скорее всего, докапитализация будет не через формулу изменения капитала, а через договоренности, как это было в 2010 году: все оставим как есть, только немного добавим капитал», — считает источник.