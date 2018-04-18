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В России появится стратегия научно-технологического развития
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В России появится стратегия научно-технологического развития 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Правительство утвердило Правила разработки и корректировки Стратегии научно-технологического развития России. Соответствующее постановление кабмина вступило в силу 18 апреля.
Отмечается, что разработанная в итоге Стратегия станет «документом стратегического планирования, определяющим стратегические цели и основные задачи, направления и приоритеты государственной политики, ориентированные на устойчивое, динамичное и сбалансированное научно-технологическое развитие Российской Федерации на долгосрочный период». В соответствии с постановлением она будет разрабатываться на 12 и более лет, а утверждать её будет президент.
«Разработка новой редакции Стратегии осуществляется в случае достижения цели и решения задач, определенных Стратегией, и (или) при необходимости их существенной корректировки на основании решения Президента Российской Федерации», — говорится в постановлении.
Согласно документу, созданием стратегии будет заниматься Министерство образования и науки, при этом к процессу разрешается привлечь объединения профсоюзов и работодателей, общественные, научные и иные организации.
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