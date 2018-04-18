Россия воюет с США уже много лет — просто они об этом не знали

Потребовалось немало времени, но, кажется, США начинают понимать природу кампании, которую Россия ведет против них вот уже много лет.

Даже Дональд Трамп , который годами затыкал уши и закрывал глаза, чтобы не видеть доказательств этого, склоняется к тому, чтобы признать глубину и силу вызова, который Россия бросает США и их союзникам.

Владимир Путин руководит настоящей политической войной, в полном смысле этого слова, используя все средства, кроме обычного оружия. В том, что касается конвенциональных элементов жесткой власти — оружия и денег, — он по сравнению с США находится в невыгодном положении.

Поэтому чтобы избежать прямой войны в промышленных масштабах, Россия «сконцентрировалась на порождении атмосферы двусмысленности и отрицании своей агрессивности», по мнению двух американских экспертов по России Дерека Реверона (Derek Reveron) и ЛиЭнн Ховард (LeAnne Howard) из Военно-морского колледжа США.

Русские полагают, что этот способ ведения войны более эффективен, чем открытый военный конфликт, — в четыре раза, утверждают они в американском журнале «Нэйшнл интерест» ( The National Interest ).

Путин энергично пользовался методами информационной войны, распространяя дезинформацию и пропаганду через социальные медиа. Он успешно проводил кибератаки и прибегал к шпионажу, чтобы красть, а затем публиковать внутренние документы политических партий в США и других целевых странах. Он использовал эти же инструменты, чтобы влиять на выборы за границей.

Он вел военные действия через диаспоры, подстрекая русскоговорящее население за границей к созданию предпосылок для вмешательства России, как, например, на Украине и в Грузии

Он стал пионером кибервойны, выведя из строя электросети Грузии и Украины, прежде чем послать в эти страны вооруженные силы. Он использовал теневые армии, бывших российских солдат и военнослужащих в отпуске, чтобы отправить так называемых «маленьких зеленых человечков» на проведение вооруженных операций на Украине.

Именно эти русские без формы и их сторонники в 2014 году и сбили рейс MH17 над Украиной, убив 298 гражданских, включая 28 австралийцев. Несмотря на все свидетельства, Путин так и не признал, что Россия в этом как-то была замешана. И Россия же, все время отрицая это, убивает за границей людей, которых считает предателями родины: в последний раз покушение было совершено на Сергея Скрипаля

Эта программа политической войны проводится вот уже десять лет и все больше набирает обороты. Тем не менее, несмотря на громадные горы доказательств, США и их европейские товарищи по НАТО чрезвычайно не хотели принимать эту реальность.

Даже публичное заявление разведывательного ведомства США в январе прошлого года, в котором оно «с большой долей уверенности» утверждало, что Россия вмешивалась в выборы США в 2016 году, не убедило многих американцев, в частности Трампа и те 40 миллионов граждан страны, которые его поддерживают.

Почему так происходит? Отчасти потому, что США в общем и целом проявляли к России мало уважения, практически презирая ее, после того как ее империя, Советский Союз, развалилась в 1991 году. Сама мысль о том, что Россия может быть могущественной и влиятельной, казалась неправдоподобной.

Кроме того, Трамп и его блок восхищаются Путиным как воплощением образа сильного лидера. Трамп хотел идентифицировать себя с Путиным, а не выступать против него. Трампу неудобно было признать правду, как на личном, так и на политическом уровне.

Отчасти сказалась и простая неспособность распознать природу необъявленной войны, которую ведет Россия. Реверон и Ховард пишут, что «парадигма конвенциональной войны может быть слишком сильна», не позволяя США и их союзникам по НАТО разглядеть парадигму нетрадиционной политической войны.

Это очень странно. Потому что США успешно вели собственную всеобъемлющую политическую войну десятилетиями. Знаменитый американский дипломат Джордж Кеннан (George Kennan) 70 лет назад составил документ, где изложил ее стратегию. Он был озаглавлен «Инаугурация организованной политической войны» (The inauguration of political warfare).

В этом своем документе от 1948 года Кеннан выразил восхищение мастерством России, которое он уже тогда оценил. «Кремль ведет политическую войну эффективнее и совершеннее, чем кто-либо за всю историю», — сказал он, называя этот способ созданным Лениным синтезом марксистской политической теории с теорией военной стратегии Клаузевица.

«Мы же были парализованы популярной привычкой проводить простую границу между миром и войной и склонностью рассматривать войну как некое спортивное состязание вне всякого политического контекста», а также «нежеланием признать реалии международных отношений — вечный ритм» соревнования между государствами за власть.

Он вполне мог написать это в 2018, а не в 1948 году. Кеннан призывал США не отставать от России: «Мы не можем себе позволить использовать не все наши ресурсы ведения политической войны». Америка, конечно, тогда ответила на вызов и в конечном итоге с победой вышла из холодной войны.

Но, похоже, все это было забыто современными США, и теперь это надо мучительно выучивать заново. На выходных Трамп, наконец, признал, какова на самом деле политика Путина. Он отметил, что Путин поддерживает сирийского мясника, которого он назвал «животное Асад».

И его администрация сейчас накладывает новые экономические санкции на Россию, из-за того, что та помогает Асаду и подстрекает его к химическим атакам на свой собственный народ в ходе сирийской гражданской войны.

А вот Путин этого никогда не забывал. «Распад Советского Союза был величайшей геополитической катастрофой XX века», — сказал он. Он поставил перед собой задачу как можно эффективнее исправить последствия этой катастрофы и вдохнул жизнь в российское искусство ведения политической войны.

Всю жизнь изучающий Россию почетный профессор Австралийского национального университета и бывший глава австралийского Центра оборонных и стратегических исследований Пол Дибб (Paul Dibb) говорит, что «все американские разведывательные службы видели доказательства российского вмешательства» и понимали, что происходит. «Теперь даже Дональд Трамп», связывая Путина и Асада, похоже, начинает понимать ситуацию.

Дибб говорит: «Путин — жесткий человек, руководящий сложной страной, и тот, кто списал их со счетов в 1991 году, был дураком. Вопрос в том, насколько сильно он даст сдачи теперь, когда сам пошел в атаку?»

Частично на этот вопрос ответ был дан, когда в интернете на Великобританию и США обрушился шквал «грязных трюков». Но эта тема остается открытой. Политическая война сейчас, похоже, набирает новых участников.

Постскриптум

Кремль посетовал, что запланированные США санкции «навредят международной экономике». Тогда, по сообщению «Вашингтон пост», Трамп «посовещался со своими советниками по национальной безопасности и сказал им, что расстроен тем, что о санкциях было официально объявлено до того, как он успел как следует их доработать, сообщают некоторые люди, знакомые с планом».

Странное нежелание Трампа реалистично взглянуть на Россию означает, что Путин может и дальше продолжать вести свою политическую войну против США безнаказанно.