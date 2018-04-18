Деньги пахнут — инвесторы ушли из мусорного проекта из-за протестов против свалки

Экспериментальная свалка

Инвестиционный проект строительства опытно-экспериментальной станции по переработке мусора в Киржачском районе Владимирской области местные власти утвердили в 2017 году. Под станцию выделили три участка площадью 1,2 тысячи гектаров. Планировали создать сортировочный комплекс, автоматическую линию, на которой отсортированная органика и пластик превращали бы в RDF-топливо, которым топят промышленные печи, а также участки под свалку. Строительство перерабатывающей станции должно было занять полтора года, объём инвестиций оценивался в 1,2 миллиарда рублей. Станция должны была принимать отходы из Москвы Подмосковья и Владимирской области, отмечает издание «Life».

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Жители близлежа31″] щих районов Владимирской и Московской областей отреагировали на планы по строительству мусороперерабатывающей станции массовыми протестами.

Жители написали открытое письмо президенты России Владимиру Путину. «Объект по переработке мусора построят на подземном водохранилище артезианской воды. Все это грозит „экологической катастрофой“ не только для Владимирской области, но также для Москвы и Подмосковья. Просим Вас дать поручение губернатору Владимирской области не допустить осуществления инвестиционного проекта, представленного ООО „Экотехстрой Владимир“», — отмечалось в письме.

Водоснабжение под угрозой

Независимые эксперты подтвердили, что опасения жителей не напрасны. Так, специалисты ЗАО «Геолинк консалтинг», которые по заказу жителей проводили гидрогеологическое исследование территории, пришли к выводу, что инвестиционная комиссия администрации Владимирской области одобрила проект без учёта влияния на источники водоснабжения ближайших населённых пунктов, а также без учёта результатов геологоразведочных работ, выполненных на участке «Шерна» Клязьминско-Шернинского месторождения пресных подземных вод для целей водоснабжения восточных районов Подмосковья.

«Полигон ТКО планируется разместить на междуречье р. Шерны и её левого притока — р. Мелёжи. В рассматриваемых условиях фильтрат от полигона может свободно дренироваться реками Мелёжей и Шерной, что приведёт к их химическому и бактериологическому загрязнению. В связи с реальной угрозой загрязнения подземных вод первого от поверхности водоносного горизонта четвертичных отложений его использование для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения, проживающего в населённых пунктах и дачных кооперативах, на всём междуречье рек Шерна и Мелёжа, будет недопустимо. Мало того, строительство и эксплуатация полигона ТКО в бассейне р. Шерны создаст угрозу для освоения участка «Шерна» Клязьминско-Шернинского месторождения пресных подземных вод, предназначенного для питьевого водоснабжения городов и посёлков Восточного Подмосковья», — цитирует «Лайф» выводы экспертизы.

В свою очередь, эксперты Института водных проблем РАН пришли к выводу, что загрязнение рек Шерна и Мелёжа произойдёт уже через 500 дней после ввода станции в эксплуатацию.

«Грунтовые воды, используемые населением для целей водоснабжения, не защищены от проникновения загрязнений от планируемого полигона, поэтому организация полигона ТБО в этом месте недопустима, так как контур полигона в течение многих лет будет постоянным источником загрязнения поверхностных и прилегающих территорий», — говорится в материалах экспертизы Института.

Впрочем, власти Владимирской области, которой руководит губернатор Светлана Орлова , проблему отрицали. «Я думаю, что эта ситуация с заводом искусственно кем-то подогрета. Мы свою позицию объяснять будем, но к жителям выходить не будем, потому что это не наши жители, а жители Москвы, ну мы, конечно, будем реагировать на эту ситуацию обязательно», — заявляла первый заместитель главы региона по развитию инфраструктуры, ЖКХ и энергетики Лидия Смолина

Взвесили риски

Тем не менее от планов по строительству мусороперерабатывающей станции отказались сами бизнесмены. Как следует из базы «СПАРК-Интерфакс, недавно фирма Махмудова и Бокарева „Сантар“ вышла из капитала ООО „Экотехстрой Владимир“. Сейчас у неё единственный владелец — Фонд содействия развития промышленности.

Источники из окружения бизнесменов также подтвердили „Лайфу“ их отказ от участия в проекте, объяснив это высоким уровнем социальной напряжённости в регионе, что несёт для предпринимателей политические и экономические риски.

Журналисты отправили запросы в администрацию Владимирской области и Уральскую горно-металлургическую компанию, однако ответа пока не получили.