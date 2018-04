Время первого

Проект сверхскоростного вакуумного поезда, идея которого принадлежит Илону Маску, постигли новые неприятности. Бизнесмен Зиявудин Магомедов — ключевой инвестор, вложивший в него миллионы долларов, — оказался за решеткой. «Лента.ру» разбиралась, чем грозит амбициозному проекту уголовное преследование российского олигарха, и вспомнила о других трудностях, мешающих запустить поезда будущего уже сегодня.

Фантастический проект вакуумного транспорта Hyperloop развивается, казалось бы, не благодаря, а вопреки обстоятельствам — несмотря на давление скептиков, деньги на него продолжают тратить, причем счет уже идет на десятки миллионов долларов. В начале апреля в калифорнийской пустыне Мохаве за очередным этапом испытаний чудо-поезда наблюдал министр обороны Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман бин Абдулазиз.

Изобретателям пока не удалось разогнать левитирующую капсулу, движущуюся внутри герметичной трубы, до заявленных 700 миль (порядка 1200 километров) в час, но рубеж в 240 миль преодолели. Что весьма неплохо. Если испытания и дальше пойдут так же успешно, вероятно, Саудовская Аравия станет одним из первых заказчиков нового экзотического вида транспорта. Переговоры об этом уже ведутся.

Демонстрировал успехи публике, в том числе высокопоставленному саудовцу, миллиардер Ричард Брэнсон . Основатель корпорации Virgin Groupe стал акционером Hyperloop One относительно недавно — в октябре прошлого года. Сколько бизнесмен готов вложить, он не стал рассказывать, но очевидно, что речь идет о миллионах долларов. О том, что вложения Брэнсона будут основательными, говорит тот факт, что эпатажный толстосум уже возглавил совет директоров компании, переименованной в Virgin Hyperloop One.

Отчасти на эту должность британца вытолкнули пикантные обстоятельства личной жизни предыдущего главы совета директоров Шервина Пишевара. Волна секс-скандалов, начавшаяся с голливудского продюсера Харви Вайнштейна , зацепила и американского инвестора иранского происхождения. Сначала в прессе всплыла история о том, что в 2016 году Пишевара заподозрили в изнасиловании, но оправдали. Затем появились новые анонимные обвинения от других женщин, которых якобы домогался пылкий топ-менеджер.

Неизвестно, сколько в этой истории политики, а сколько правды, поскольку развития она не получила. Тем не менее, как в анекдоте с пропавшими вилками, осадок остался. Шумиха в СМИ вынудила бизнесмена покинуть свои посты в Hyperloop One и инвесткомпании Sherpa Capital и уйти в бессрочный отпуск.

Проект движущегося в вакууме скоростного поезда Hyperloop («гиперпетля») был предложен шесть лет назад основателем SpaceX Илоном Маском. Предварительные расчеты и чертежи миллиардер разместил в открытом доступе. На этом участие магната не закончилось: его компания до сих пор проводит испытания, пытаясь разогнать пассажирскую капсулу до сверхзвуковой скорости.

Однако вкладываться в стартапы, собирающие деньги на поезд будущего, миллиардер не спешит. В настоящее время наиболее активно сбором средств занимаются две компании: Hyperloop One, которую в конце прошлого года возглавил Ричард Брэнсон, и Hyperloop Transportation Technologies, основанная Дирком Алборном

Нужно признать, что путь заманчивого, но пока больше смахивающего на крупную аферу проекта, оказался тернист. Неприятности возникли еще в 2016-м. Группа инженеров Hyperloop One объявила настоящую войну бывшим коллегам: экс-сотрудники стартапа во главе с Броганом БэмБроганом (Brogan BamBrogan) обвинили топ-менеджмент в нецелевой растрате средств и угрозах расправой. В частности, БэмБроган утверждает, что после его встречи с российскими инвесторами, которых он предупредил о ситуации в компании, брат Пишевара оставил на его рабочем столе удавку. В ответ действующий менеджмент Hyperloop One подал иск к бывшему сотруднику на 250 миллионов долларов. Истцы утверждают, что БэмБроган не только дестабилизировал обстановку в компании, но и пытался переманить сотрудников в созданную им фирму Hyperloop Two. Этот конфликт, разгоревшийся в период активного привлечения инвесторов, красноречиво говорил о том, что в компании не все гладко.

По данным Reuters, после назначения на должность главы совета директоров компании Ричарда Брэнсона Caspian Venture Capital Зиявидина Магомедова обязалась вложить в проект дополнительно порядка 50 миллионов долларов. Всего фонд российского олигарха потратил на Hyperloop более 140 миллионов долларов, став одним из ключевых инвесторов.

Сергей Гордеев. Помимо Саудовской Аравии проектом вакуумных поездов интересуются и многие другие страны, включая Индию Украину . Китайцы тестируют похожую технологию под названием HyperFlight с еще более фантастическими потенциальными скоростями — до 4000 километров в час. Приобщиться к дешевому, а возможно, и вовсе бесплатному для пассажиров (как уверяют инвесторы) транспорту хочет Россия Минтранс строит пока весьма умозрительные планы о создании ветки из Приморья в Китай , а президент РФ уже пообещал Hyperloop всяческую поддержку, но без льгот. B России, помимо группы «Сумма», имеются и другие серьезные инвесторы — РФПИ и совладелец группы ПИК

Как будет развиваться ситуация после ареста Зиявудина Магомедова и его брата, вряд ли кто-то сможет предсказать наверняка. Но очевидно, что это не сулит Hyperloop One ничего хорошего. Первые движения, которые в компании стараются не связывать с неприятностями российского олигарха, уже начались. Спустя несколько дней после ареста Магомедовых в правлении случился исход директоров — свои должности покинули бывший советник президента Барака Обамы Джим Мессина, бывший исполнительный директор Morgan Stanley Джим Розенталь и основатель «Премии X» Питер Диамандис . В компании говорят, что ушел только Розенталь, Мессина якобы остается советником, а Диамандис — наблюдателем. «Назначения нового совета отражают изменений, произошедших после того, как совет директоров возглавил сэр Ричард Брэнсон и компания получила новые денежные вливания в конце 2017 года», — заявила Bloomberg представитель стартапа Райан Келли (Ryan Kelly). При этом она не смогла пояснить исчезновение с сайта Virgin Hyperloop One информации о вице-президенте по развитию бизнеса Алане Джеймсе (Alan James).

Очевидно, что структуру правления компании, испытывающей сложности и без ареста ключевых инвесторов, ждут изменения. По мнению замглавы аналитического департамента «Альпари» Натальи Мильчаковой , неприятности основателя «Суммы», вероятнее всего, окажут негативное влияние на развитие проекта в России. Перспективы его в глобальном масштабе она оценивает скептически. Эксперт напомнила о «массе негативных примеров», когда после ухода основателей, стартап терпел крах. Так произошло с не получившей популярности социальной сетью Bebo в США и сервисом по продаже билетов Eviterra в России. Оба проекта хоть и не закрылись, но не смогли одолеть конкурентов и «влачат жалкое существование».