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Жители Хорошевки пообщаются с главой управы 18 апреля
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Жители Хорошевки пообщаются с главой управы 18 апреля 

Управа района Хорошевский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Хорошевский города Москвы
В среду, 18 апреля, состоится традиционная встреча главы управы района Хорошёвский Дмитрия Филиппова с жителями. На повестку дня вынесут вопрос о благоустройстве дворовых территорий и ремонте подъездов.
— Во встрече примет участие глава муниципального округа, глава управы, заместители главы управы, а также представители ГБУ «Жилищник» и досуговых учреждений, — отметили в управе.
После основного доклада глава управы ответит на накопившиеся вопросы жителей.
Начало встречи в 19.00. Местом её проведения станет здание районной управы; она находится по адресу Хорошевское шоссе, д.84, корп.3. Вход свободный, предварительная запись не требуется. (то)
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