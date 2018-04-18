Ещё
Китай выразил решимость отстаивать систему многосторонней и свободной торговли
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Китай выразил решимость отстаивать систему многосторонней и свободной торговли 

ИА Синьхуа 40 минут назад
Пекин, 17 апреля /Синьхуа/ — Если США продолжат ставить под угрозу мультилатерализм и свободную торговлю, Китай готов к этому и примет меры для их защиты. Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин сделала эти замечания на очередной пресс-конференции.
"Китай многократно разъяснял свою позицию", — сказала Хуа Чуньин, добавив, что Китай и США должны проявлять взаимное уважение, относиться друг к другу на равных и стремиться к взаимовыигрышным результатам.
Япония и Индия на состоявшихся на днях переговорах с Китаем выразили поддержку многосторонней торговой системы и глобальной системы свободной торговли, ядром которой является Всемирная торговая организация. Многие зарубежные лидеры выразили сходные мнения, сообщила Хуа Чуньин.
Она добавила, что 107 отраслевых групп в США выступают против плана американской администрации по введению дополнительных тарифов на китайские товары.
В ответ на опубликованное в «Твиттере» сообщение президента США Дональда Трампа о том, что "Россия и Китай ведут игру с девальвацией валюты", Хуа Чуньин отметила, что Китай обратил внимание на доклад министерства финансов США, согласно которому никто из торговых партнеров США не манипулирует своим обменным куром.
"Похоже, США послали противоречивые сообщения", — сказала она. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
ZTE сделала заявление в связи с санкциями США Недостаток квалифицированной рабочей силы препятствует экономическому росту Германии Глава МИД РФ: независимая экспертиза по Солсбери нашла следы химоружия стран НАТО
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России готовят сюрприз для безработных47
Племянница Скрипаля внесла ясность по делу в Солсбери94
95-летний Этуш бежит из России вместе с женой209
Аваков доложил США о плане по возврату Крыма220
Америка решила помешать Трампу116
Видео
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
00:37
Президент Уганды пожелал запретить оральный секс
Африка В мире
01:31
Умер Владимир Тыкке
Шоу-бизнес
02:12
Москвичи прибрали за питомцами
Новости Москвы
01:00
Москвичи прониклись «Витязями»
Новости Москвы
04:00
Захарова прокомментировала блокировку Telegram
Политика
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
00:43
Москвичи увидят яркую Венеру
Новости Москвы
01:37
Россия отказалась перевозить грузы НАТО
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение