Китай выразил решимость отстаивать систему многосторонней и свободной торговли

Пекин, 17 апреля / Синьхуа / — Если США продолжат ставить под угрозу мультилатерализм и свободную торговлю, Китай готов к этому и примет меры для их защиты. Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин сделала эти замечания на очередной пресс-конференции.

"Китай многократно разъяснял свою позицию", — сказала Хуа Чуньин, добавив, что Китай и США должны проявлять взаимное уважение, относиться друг к другу на равных и стремиться к взаимовыигрышным результатам.

Япония и Индия на состоявшихся на днях переговорах с Китаем выразили поддержку многосторонней торговой системы и глобальной системы свободной торговли, ядром которой является Всемирная торговая организация . Многие зарубежные лидеры выразили сходные мнения, сообщила Хуа Чуньин.

Она добавила, что 107 отраслевых групп в США выступают против плана американской администрации по введению дополнительных тарифов на китайские товары.

В ответ на опубликованное в «Твиттере» сообщение президента США Дональда Трампа о том, что " Россия и Китай ведут игру с девальвацией валюты", Хуа Чуньин отметила, что Китай обратил внимание на доклад министерства финансов США , согласно которому никто из торговых партнеров США не манипулирует своим обменным куром.

"Похоже, США послали противоречивые сообщения", — сказала она. —0—