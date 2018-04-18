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Китай и Япония будут защищать систему многосторонней торговли
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Китай и Япония будут защищать систему многосторонней торговли 

РИА Новости 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
ПЕКИН, 18 апр — РИА Новости. Китай и Япония как вторая и третья крупнейшие экономики мира будут способствовать либерализации торговли, способствовать экономической глобализации и защищать систему многосторонней торговли, говорится в совместном заявлении двух стран по итогам китайско-японского экономического диалога.
Четвертый раунд китайского-японского экономического диалога на высоком уровне после восьмилетнего перерыва прошел 16 апреля в Токио. В переговорах приняли участие министры иностранных дел, а также руководители торговых и финансовых ведомств двух стран.
"Китай и Япония, являясь второй и третьей крупнейшими экономики мира, будут содействовать либерализации и упрощению торговли и инвестиций, защищать систему многосторонней торговли, продвигать процесс экономической глобализации, а также играть ответственную роль в решении проблем регионального и мирового развития", — говорится в опубликованном заявлении на сайте внешнеполитического ведомства Китая.
Заявление двух стран прозвучали на фоне торгового конфликта между Китаем и США из-за введенных Вашингтоном ввозных пошлин, которые Пекин назвал протекционизмом и нарушением принципов ВТО.
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