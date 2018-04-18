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Журналистка назвала участниц «Холостяка» «пресными шлюхами» и потеряла работу
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Журналистка назвала участниц «Холостяка» «пресными шлюхами» и потеряла работу 

Lenta.ru 1 час назад
Руководство австралийского подразделения The Daily Mail уволило автора материала, в котором участниц проекта «Холостяк» назвали «пресными шлюхами». Об этом сообщает BuzzFeed.
Газета принесла извинения читателям и заверила, что автор оскорблений больше не работает в издании.
Читатели обратили внимание на эмоциональную лексику в тексте в воскресенье, 15 апреля. Тогда материал просуществовал на сайте в таком виде несколько часов, а позднее был отредактирован.
Автор публикации выразила мнение, что участницы шоу «Холостяк» принимают участие в шоу только для того, чтобы раскрутить свой профиль в Instagram и рекламировать там средства для отбеливания зубов и никому не нужные косметические процедуры.
После публикации извинений читатели принялись защищать журналистку: они назвали ее честной и возложили всю вину на вычитывающий материалы персонал.
Одна из участниц проекта призналась, что до появления статьи не подозревала о существовании слова «пресный» (в оригинале — vapid) и пока консультируется с адвокатами перед тем, как предпринять следующий шаг. Тем не менее, ее возмутило, что в статье оскорбление выглядело не как мнение автора, а как факт.
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