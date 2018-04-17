Удаление, гол рукой и каталонские провалы в защите: «Барселона» вновь поделила очки с «Сельтой»

Каталонская «Барселона» в 33-м туре испанской Примеры отправилась в город Виго для противостояния с местной «Сельтой». Очень невзрачно выглядела статистика «сине-гранатовых» в поединках с «кельтами», так что матч обещал быть очень интересным. То ли усталость после игры с «Валенсией», то ли предстоящий финал Кубка Испании повлияли на выбор стартового состава главным тренером «Барсы», но Вальверде всех очень удивил. Сразу несколько футболистов основного состава не попали в заявку на матч, а, к примеру, Месси, Луис Суарес и Альба начали поединок на скамейке запасных.

"Барселона" с первых минут старалась завладеть мячом, «кельты» же пытались располагаться повыше, встречая каталонцев уже на чужой половине. Первый опасный момент сообразили гости: Денис Суарес обыгрался с Коутинью и выскочил на свидание с голкипером по левому краю, но его удар пришелся рядом со штангой. Ответила «Сельта» еще более опасной атакой, в концовке которой Аспас не смог с близкого расстояния переиграть Тер Штегена.

Борьба на поле была равной, команды старались при первой же возможности бежать в атаку, пусть и небольшими силами. Остроты хватало у обоих ворот, вот только казалось, что желания забить у «Сельты» было побольше. Тер Штеген работал в поте лица, а в одном из моментов и вовсе совершил феноменальный сейв: после прострела в штрафную каталонцев Браис Мендес изловчился нанести удар, который из девятки достал немецкий голкипер.

За 10 минут до конца основного времени Барселона вопреки содержанию матча вышла вперед, что уже не раз наблюдалось в текущем сезоне. Перехватили гости неудачную передачу защитников «Сельты», Алькасер вывел на ударную позицию Дембеле, который с линии штрафной положил сферу в угол ворот Альвареса — 0:1.

А за минуту до свистка на перерыв «кельты» умудрились сравнять счет: ошибся Андре Гомеш с передачей на чужой половине, убежали хозяева в контратаку, в концовке которой Макси Гомес выполнил прострел во вратарскую, а Кастро сделал счет 1:1.

Хозяева активнее начали вторую половину, заставляя «Барсу», по большей части, обороняться. Такое положение дел не устраивало Вальверде, который бросил в бой Лионеля Месси и Серджи Роберто. Взбодрил каталонцев выход на поле лидера команды, и уже через 4 минуты после появления Лео «сине-гранатовые» вышли вперед: Паулиньо замкнул прострел Дембеле с правого фланга, а Алькасер подправил уже катившийся в ворота мяч.

Уверенно вели игру гости, контролируя мяч на чужой половине, «Сельта» же, порой, довольно опасно огрызалась. А за 20 минут до конца основного времени «Барселона» осталась в меньшинстве: только вышедший на замену Роберто остановил выход один в один Аспаса, а арбитр показал прямую красную карточку.

Хозяева пошли вперед, стараясь не дать каталонцам засушить игру. Гости все же еще подумывали об контратаках, но мяч до форвардов «Барсы» практически не доходил. На 82-й минуте «Сельта» сравняла счет: Эмре Мор навесил во вратарскую с левого фланга, Тер Штеген выбил мяч прямо в Аспаса, от руки которого сфера и попала в ворота — 2:2. Вырвать победу хозяева уже не смогли, хотя один голевой момент Бойе упустил, не реализовав в самой концовке поединка выход один на один с голкипером.

"Сельта" — «Барселона» — 2:2 Голы: Дембеле, 36 — 0:1, Кастро, 45 — 1:1, Алькасер, 64 — 1:2, Аспас, 82 — 2:2.

Удаление: Серджи Роберто, 71 "Сельта": Альварес, Васс, Гомес, Ронкалья, Кастро, Лоботка, Хосабед (Радоя, 73), Браис Мендес (Бойе, 83), Систо (Эмре Мор, 79), Макси Гомес, Аспас.

"Барселона": Тер Штеген, Семеду, Мина, Вермален, Динь, Паулиньо, Гомеш (Серджи Роберто, 60), Денис Суарес, Коутиньо (Месси, 60), Дембеле (Видаль, 78), Алькасер.

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