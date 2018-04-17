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Глава управы Молжаниновского Артур Силиверстов встретится с жителями 18 апреля
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Глава управы Молжаниновского Артур Силиверстов встретится с жителями 18 апреля 

Управа района Молжаниновский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Молжаниновский города Москвы
Ежемесячная встреча главы управы района Молжаниновский Артура Силиверстова с жителями состоится в среду, 18 апреля. Встреча по традиции пройдет в управе района.
На повестку дня вынесут вопрос о состоянии и работе предприятий потребительского рынка и услуг на территории района. После небольшого доклада представители районной власти ответят на все вопросы, интересующие жителей.
— На встрече будет глава управы, его заместители, а также руководители районных организаций и служб, — отметили в управе района Молжаниновский.
На большинство вопросов жители получат ответы в ходе встречи. Сложные случаи будут взяты на контроль, а заявители получат ответ в письменном виде.
Встреча начнется в 19.00 по адресу улица 4-я Новоселки, дом 2 (управа района). Вход свободный, предварительная запись для участия не требуется. (то)
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