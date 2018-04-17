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В Волгограде снесут магазин, «виновный» во взрыве газа на Университетском, 60
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В Волгограде снесут магазин, «виновный» во взрыве газа на Университетском, 60 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
В Волгограде снесут рыбный магазин, из-за которого в доме на проспекте Университетском прогремел взрыв.
— Администрация Волгограда обратилась в суд с требованием о сносе торговой точки. Мэрия сделала акцент на том, что здание было выползло за выделенные ему границы. Разрешения на строительство и ввод магазина в эксплуатацию у его хозяина, Юрослава Бабаяна, не было, — уточнили в Советском районном суде.
Суд согласился с позицией администрации и решил снести самовольно построенный магазин, который пытались подключить к водопроводу.
Трагедия в доме на проспекте Университетском, 60 произошла 16 мая 2017 года. 39-летний предприниматель и его пожилой отец наняли частника, который согласился без проекта и документов подключиться к водопроводу. Работая с самодельным оборудованием, 35-летний мужчина случайно повредил газовую трубу.
Не успела аварийная бригада «Горгаза» отключить газ и начать ремонтные работы, как в доме прогремел страшный взрыв. Один из подъездов сложился, словно карточный домик. Жертвами разрушенного дома стали три погибшие женщины — под завалами погибли 86-летняя, 72-летняя и 27-летняя волгоградки.
На прошлой неделе V1.ru писал о том, что дело о взрыве бытового газа в доме на проспекте Университетском, 60 возвращается в прокуратуру. По мнению Волгоградского областного суда, нарушены права потерпевших в трагедии.
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