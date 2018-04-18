Внутренний настрой и слова как оружие: в Воронеже стартовали сборы военных психологов

Специалистов испытывают и в моральном, и в физическом плане. Как слова помогают стрелять точно в цель, а езда на «КамАЗе» по горам избавляет от комплексов — знают военные психологи. Сборы этих специалистов воздушно-космических сил проходят в Воронеже. Подобный обмен опытом устраивают ежегодно, в разных регионах. В этом году на базе военно-воздушной академии полсотни специалистов обсуждают, например, опыт организации психологической работы в Сирии и экстренную помощь при ЧС. Какие моральные испытания приготовили самим участникам сборов, увидел корреспондент «Вести-Воронеж». Военным психологам тут стресс создают. Специалисты по тонкой душевной организации вот так «штурмуют» горные дороги — в дождь и туман. За рулем «КамАЗа» майор Маринов впервые, но невозмутим. Уверяет, тренажер не просто учит водить, ещё раскрывает страхи и комплексы. Когда ошибки шофёра одни и те же — психологу есть, с чем работать.

— Установить на данном тренажере какие-то погодные условия, рельеф местности и с помощью этого можно оценить его состояние. Причём эти условия можно включить неожиданно для человека, что создаст ещё более острую обстановку. Стрессовой ситуации не получилось, мы же психологи, — рассказывает начальник группы психологической работы командования военно-транспортной авиации Ренат Маринов. У них и рука не дрогнет, даже если в ней «Макаров». Малейшие колебания психологов тренажёр фиксирует. И мишени становятся вот такими — замалеванными. Голубая линия — микродвижения за доли секунды до выстрела. Это время основных ошибок. Корректируя траекторию, можно влиять на меткость. Ещё тут понимаешь, что словом правда можно убить. Попадание в десятку гарантировано, если образ врага вполне конкретен.

— Это один из способов самоконтроля, самоубеждения во время производства стрельбы. Кому-то помогает успокоение — я попаду, я непременно попаду. Кому-то помогает самокритика: «Уууу, да ты не попал». Сам себя начинает ругать. Кто-то, как наш товарищ, представляет себе Гитлера или кого-то там ещё, лицо негативное, — делится младший научный научно-исследовательского центра военно-воздушной академии им. Жуковского и Гагарина Ольга Емельянова. Пользу этого «электронного тира» уже оценили. У тех, кто не держал в руках оружие, после тренажера результативность стрельбы, отмечают, повышается вдвое. Ко многому, что раньше делали интуитивно, теперь вполне научный подход.