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Чехия может выкупить у компании ArcelorMittal ее комбинат в Остраве — глава минпромторга
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Чехия может выкупить у компании ArcelorMittal ее комбинат в Остраве — глава минпромторга 

Прайм 46 минут назад
ПРАГА, 17 апр /ПРАЙМ/. Чешское государство при определенных условиях могло бы выкупить у компании ArcelorMittal принадлежащий ей металлургический комбинат в Остраве, заявил журналистам во вторник после переговоров с представителями руководства этой компании в Праге глава минпромторга республики Томаш Гюнер.
Ранее чешские СМИ со ссылкой на источники в минпромторге опубликовали информацию о том, что крупнейший в мире сталепроизводитель, компания ArcelorMittal намерена продать принадлежащий ей металлургический комбинат в городе Острава на северо-востоке Чехии, на котором заняты около 7 тысяч человек. Вместо этого предприятия ArcelorMittal хочет приобрести комбинат Ilva в итальянском городе Таранто, который считается крупнейшим в своей отрасли в Западной Европе.
" (Чешское — ред.) государство могло бы рассмотреть вопрос о покупке комбината в Остраве в том случае, если бы на него не было никаких других претендентов или были бы лишь такие (претенденты), которые наше государство расценило бы как рискованные", — сказал Гюнер.
По словам министра, государство относится к судьбе остравского комбината очень серьезно не только потому, что на нем занято около 7 тысяч человек, но также потому, что он является крупным получателем продукции из расположенного в этом же регионе угольного бассейна. «То есть, речь в данном случае идет о работе и судьбе многих тысяч жителей Северо-Моравского региона», — подчеркнул Гюнер.
Ранее предполагаемую продажу металлургического комбината в Остраве подверг резкой критике глава общенациональной конфедерации профсоюзов Йозеф Стршедула, который заявил, что в связи с падением производства растут проблемы с занятостью на большинстве предприятий Северной Моравии и призвал правительство взять под свой контроль ситуацию с продажей остравского комбината.
На заводе ArcelorMittal в Остраве ежегодно выплавляется более 2 миллионов тонн стали, предназначенной, прежде всего, для строительства и машиностроения. Изделия комбината экспортируются более чем в 40 стран. Чистая прибыль остравского предприятия в 2016 году, согласно данным минпромторга, составила 1,3 миллиарда крон (около 69 миллионов долларов).
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