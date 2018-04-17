В Москве состоится хакатон социальных проектов

21-22 апреля 2018 года в Москве состоится Хакатон социальных проектов Do_action.

К участию приглашены НКО из различных сфер, крупные организации, которые профессионально занимаются благотворительностью, правозащитой, помощью животным, сохранением культурного наследия и т.д.

Работа на хакатоне будет проходить в трех режимах:

работа в проектных командах — создание новых сайтов, тем, плагинов, модулей для решения задач, предлагаемых благотворительными организациями.

Все проекты — с открытым исходным кодом. Победитель лучшего open source решения получит 50 000 рублей на доработку и запуск проекта;

адресная помощь — помощь некоммерческим организациям с их WordPress-сайтами в рамках мастерской по настройке сайта некоммерческой организации на базе готовых тем для НКО. Победитель получает 10 тыс. рублей на доработки, которые не удалось сделать на хакатоне;

волонтерство — желающие приходят познакомиться и попробовать поработать с WordPress’ом.