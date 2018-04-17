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В Москве состоится хакатон социальных проектов
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В Москве состоится хакатон социальных проектов 

Open.gov.ru 48 минут назад
Фото: Open.gov.ru
21-22 апреля 2018 года в Москве состоится Хакатон социальных проектов Do_action.
К участию приглашены НКО из различных сфер, крупные организации, которые профессионально занимаются благотворительностью, правозащитой, помощью животным, сохранением культурного наследия и т.д.
Работа на хакатоне будет проходить в трех режимах:
работа в проектных командах — создание новых сайтов, тем, плагинов, модулей для решения задач, предлагаемых благотворительными организациями.
Все проекты — с открытым исходным кодом. Победитель лучшего open source решения получит 50 000 рублей на доработку и запуск проекта;
адресная помощь — помощь некоммерческим организациям с их WordPress-сайтами в рамках мастерской по настройке сайта некоммерческой организации на базе готовых тем для НКО. Победитель получает 10 тыс. рублей на доработки, которые не удалось сделать на хакатоне;
волонтерство — желающие приходят познакомиться и попробовать поработать с WordPress’ом.
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