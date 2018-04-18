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Госдеп заверил авиакомпании США в продлении разрешения на полеты над Россией
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Госдеп заверил авиакомпании США в продлении разрешения на полеты над Россией 

ТАСС 27 минут назад
ВАШИНГТОН, 18 апреля. /ТАСС/. Госдепартамент заверил американские авиакомпании в достижении договоренностей с РФ о продлении разрешения на выполнение полетов в российском воздушном пространстве. Об этом сообщила во вторник организация Airlines for America, объединяющая американских авиаперевозчиков.
"Мы получили от Госдепартамента подтверждение того, что разрешение на полеты [над Россией] было продлено на запланированный сезон. Авиакомпании продолжают осуществлять в нормальном режиме полеты в российском воздушном пространстве", — говорится в распространенном заявлении.
Как передало ранее информационное агентство Bloomberg, организация Airlines for America обратилась в Госдепартамент с просьбой помочь добиться продления разрешения на выполнение подобных полетов на приемлемых условиях. Авиаперевозчики были обеспокоены тем, что им придется в скором времени внести изменения в расписание полетов над территорией Россией и отменить ряд маршрутов ввиду возможного увеличения расходов. Они запросили экстренную встречу во вторник с заместителем госсекретаря США по вопросам экономики и предпринимательства Манишей Сингх, чтобы обсудить этот вопрос.
Согласно данным Bloomberg, непосредственным поводом для этой встречи стало решение Министерства транспорта России отложить переговоры по вопросу продления разрешения на выполнение американскими авиакомпаниями полетов в воздушном пространстве РФ.
Однако, как указала во вторник на регулярном брифинге для журналистов начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт, Россия заверила США в том, что не собирается лишать американских авиаперевозчиков права на полеты в своем воздушном пространстве. "Российское правительство заявило нашему посольству, когда оно с ним говорило [на этот счет]: «Не паникуйте, мы ничего не собираемся делать, чтобы нанести ущерб авиационному сектору США», — отметила Науэрт.
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