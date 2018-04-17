Bloomberg: авиакомпании США боятся осложнений с продлением разрешения на полеты в России 

НЬЮ-ЙОРК, 17 апреля. /ТАСС/. Американские авиакомпании обратились в Госдепартамент с просьбой помочь добиться продления разрешения на выполнение полетов в воздушном пространстве России на приемлемых условиях. Об этом сообщило во вторник агентство деловых новостей Bloomberg.
По его данным, представители Airlines for America, объединяющего американские авиакомпании, встретятся во вторник с заместителем госсекретаря США по вопросам экономики и предпринимательства Манишей Сингх, чтобы обсудить данный вопрос. Авиаперевозчики обеспокоены тем, что им придется в скором времени внести изменения в расписание полетов над территорией Россией и отменить ряд маршрутов ввиду возможного увеличения расходов.
Непосредственным поводом для экстренной встречи стало решение Министерства транспорта России отложить переговоры по вопросу продления разрешения на выполнение американскими авиакомпаниями полетов в воздушном пространстве РФ. «Мы попросили наших американских коллег отложить встречу на другой день, но до сих пор не получили ответа по поводу новой даты встречи», — цитирует Bloomberg начальника пресс-службы российского Минтранса Тимура Хикматова.
Официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт отказалась предоставить агентству детали. «В наших обоюдных интересах решить этот вопрос как можно быстрее и эффективнее», — заявила она.