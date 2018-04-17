Bloomberg: авиакомпании США боятся осложнений с продлением разрешения на полеты в России

НЬЮ-ЙОРК , 17 апреля. / ТАСС /. Американские авиакомпании обратились в Госдепартамент с просьбой помочь добиться продления разрешения на выполнение полетов в воздушном пространстве России на приемлемых условиях. Об этом сообщило во вторник агентство деловых новостей Bloomberg. По его данным, представители Airlines for America, объединяющего американские авиакомпании, встретятся во вторник с заместителем госсекретаря США по вопросам экономики и предпринимательства Манишей Сингх, чтобы обсудить данный вопрос. Авиаперевозчики обеспокоены тем, что им придется в скором времени внести изменения в расписание полетов над территорией Россией и отменить ряд маршрутов ввиду возможного увеличения расходов. Непосредственным поводом для экстренной встречи стало решение Министерства транспорта России отложить переговоры по вопросу продления разрешения на выполнение американскими авиакомпаниями полетов в воздушном пространстве РФ. «Мы попросили наших американских коллег отложить встречу на другой день, но до сих пор не получили ответа по поводу новой даты встречи», — цитирует Bloomberg начальника пресс-службы российского Минтранса Тимура Хикматова Официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт отказалась предоставить агентству детали. «В наших обоюдных интересах решить этот вопрос как можно быстрее и эффективнее», — заявила она. По оценке Bloomberg, Россия может использовать вопрос продления лицензий американским авиакомпаниям в качестве ответной меры на очередные санкции, введенные США в отношении Москвы , и на фоне обострения напряженности в двусторонних отношениях из-за обстановки в Сирии