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Благотворительная ярмарка прошла в университете в Дубне
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Благотворительная ярмарка прошла в университете в Дубне 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
«Русская тройка» — снова в дубненском университете. Так называется благотворительная ярмарка, которая этой весной прошла с особым размахом.
В рамках благотворительной ярмарки состоялся «Конкурс печений». Пробовать разрешается бесплатно. Здесь нужно поставить оценку. Выиграет тот, кто получит больше голосов — оранжевых бумажек. Раньше других опустели тарелка и корзинка Инны Пархеты. Они с подругой до поздней ночи пекли печенье, а утром доделывали — украшали его глазурью. В итоге, девушки покорили жюри. Приз — электрогриль — достался именно им.
На столах в университетском атриуме только
хенд-мейд, уникальные вещи, наполненные позитивом и теплом авторов — куклы, кружево, мыло, домашний хлеб, пряники, сыры, броши, глиняная посуда, шали, даже солнечные
зонтики-парасольки. На каждый товар нашелся свой покупатель. Часть средств, согласно традициям ярмарки, пойдет на благотворительные цели. В этом году — пациентам центра реабилитации пожилых людей и инвалидов «Рождественский».
Мы в обязательном порядке приглашаем их к себе на праздники, выезжаем к ним. Конечно, деньги здесь невеликие. Но ради идеи, ради светлой мысли мы это делаем. В этом году мы уже ездили. И поедем обязательно на 9 мая к ним. И пригласим их к себе
— Оксана Крейдер, проректор университета «Дубна».
Всего 38 мастеров и мастериц приняли участие в восьмой благотворительной ярмарке «Русская тройка». Многие подобрали ассортимент таким образом, чтобы был заметен пасхальный оттенок — всевозможные зайчики, барашки, разноцветные яйца. С каждым годом университетская благотворительная ярмарка становится все популярнее и среди участников, и среди посетителей.
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