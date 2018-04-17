Путин остановил приватизацию «Роснано» после сигнала ФСБ

По его словам, это привело бы к утрате государственного контроля над активами стоимостью 147 миллиардов рублей.

«Проведенная на опережение работа правоохранительных органов позволила предотвратить ряд коррупционных преступлений и нанесение значительного ущерба экономике страны», — приводит РИА «Новости» выдержки из текста документа.

В докладе отмечается, что не допустить утрату госконтроля над активами ОАО «Роснано» удалось благодаря своевременному информированию сотрудниками ФСБ президента России Владимира Путина