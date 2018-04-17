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Путин остановил приватизацию «Роснано» после сигнала ФСБ
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Путин остановил приватизацию «Роснано» после сигнала ФСБ 

Парламентская газета 58 минут назад
Генеральный прокурор России Юрий Чайка в ежегодном докладе Совету Федерации сообщил об остановке приватизации управляющей компании «Роснано» в 2017 году по заниженной цене.
По его словам, это привело бы к утрате государственного контроля над активами стоимостью 147 миллиардов рублей.
«Проведенная на опережение работа правоохранительных органов позволила предотвратить ряд коррупционных преступлений и нанесение значительного ущерба экономике страны», — приводит РИА «Новости» выдержки из текста документа.
В докладе отмечается, что не допустить утрату госконтроля над активами ОАО «Роснано» удалось благодаря своевременному информированию сотрудниками ФСБ президента России Владимира Путина.
В «Роснано» в свою очередь заявили, что поддерживают «усилия Генпрокуратуры по недопущению утраты контроля государства над принадлежащими ему активами госкомпании».
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