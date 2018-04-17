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Павильон для защиты петроглифов «Бесовы следки» построят в 2018 году
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Павильон для защиты петроглифов «Бесовы следки» построят в 2018 году 

Карельские вести 56 минут назад
Фото: Карельские вести
Работы выполняются за счет привлечения средств по программе приграничного сотрудничества.
Новый защитный павильон на объекте «Бесовы следки» в Карелии построят в этом году, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Совбеза РФ. Отмечается, что Госкомиссия по подготовке к столетию республики контролирует ход строительства.
Комиссия инициировала подготовку выполнения работ по реконструкции павильона, проведение археологических работ для создания условий для ремонта, создание обеспечивающей инфраструктуры и благоустройства территории комплекса.
На работы привлечены средства по программе приграничного сотрудничества. В апреле 2018 года планируется выполнить работы по возведению железобетонных конструкций экспозиционного этажа павильона и завершить разработку полного комплекта проектно-сметной документации архитектурно-строительной части реконструируемого павильона.
Наскальные изображения «Бесовы Следки» как часть Беломорских петроглифов, были открыты в 1926 году и насчитывают 470 фигур. Защитный павильон был построен на рисунками в 1968 году. Спустя 31 год его закрыли из-за аварийного состояния, с этого времени туристы не могли любоваться наскальными рисунками. Являясь объектом культурного наследия федерального значения, они поставлены под государственную охрану.
По материалам: ptzgovorit.ru
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