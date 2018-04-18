Лайнеры США могут летать над Россией до середины осени 

Минтранс РФ продлил разрешения на транзитные полеты перевозчикам США.
Соединенные Штаты получили разрешение на пролеты лайнеров над территорией России до 28 октября. Соответствующий документ был получен американской стороной от Минтранса РФ, сообщили в Госдепе.
Разрешение на транзитные полеты американским авиаперевозчикам было продлено на трех маршрутах, передает ТАСС.
Ранее в внешнеполитическом ведомстве США заявили, что американские авиакомпании начали отменять рейсы, маршрут которых проходил через российское воздушное пространство, из-за истечения срока пересмотра соглашения о пользовании небом над территорией РФ, в страхе, что Минтранс так и не выдаст разрешение.