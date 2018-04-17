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Госдеп рассказал о диалоге с РФ по возможному запрету на пролёт лайнеров США
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Госдеп рассказал о диалоге с РФ по возможному запрету на пролёт лайнеров США 

Говорит Москва 1 час назад
По её словам, Москва пока не ответила, продлит ли соответствующее разрешение, но пообещала не наносить ущерб американским перевозчикам. «Российское правительство действительно заявило нашему посольству, когда оно с ним говорило: «Не паникуйте, мы ничего не собираемся делать, чтобы нанести ущерб авиационному сектору США»», — цитирует дипломата ТАСС.
13 апреля спикер Госдумы Вячеслав Володин и главы фракций внесли в нижнюю палату парламента законопроект об ответе на санкции США и других стран. Документ даёт право правительству по решению президента вводить 16 различных мер, в том числе закрывать российское небо для американской коммерческой авиации.
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