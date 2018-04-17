Госдеп рассказал о диалоге с РФ по возможному запрету на пролёт лайнеров США 

По её словам, Москва пока не ответила, продлит ли соответствующее разрешение, но пообещала не наносить ущерб американским перевозчикам. «Российское правительство действительно заявило нашему посольству, когда оно с ним говорило: «Не паникуйте, мы ничего не собираемся делать, чтобы нанести ущерб авиационному сектору США»», — цитирует дипломата ТАСС.
13 апреля спикер Госдумы Вячеслав Володин и главы фракций внесли в нижнюю палату парламента законопроект об ответе на санкции США и других стран. Документ даёт право правительству по решению президента вводить 16 различных мер, в том числе закрывать российское небо для американской коммерческой авиации.