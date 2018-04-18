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Россия продлила авиаперевозчикам США разрешение на транзитные перелеты
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Россия продлила авиаперевозчикам США разрешение на транзитные перелеты 

Вести.Ru 6 часов назад
Фото: Вести.Ru
Официальный представитель Госдепартамента США сообщила, что Министерство транспорта РФ продлило до конца октября текущего года разрешение на транзитные перелеты американским авиаперевозчикам на трех маршрутах.
Сотрудник внешнеполитического ведомства уточнил, что несколько американских авиалиний подтвердили, что уже получили разрешения на эти транзитные перелеты, передает ТАСС. В частности, по 20 апреля нынешнего года продлен срок действия разрешений на грузовые авиарейсы американских авиакомпаний из Азии в Европу, альтернативный этим перелетам маршрут предлагается одобрить после 20 апреля.
Ранее американские авиакомпании обратились в госдепартамент США с просьбой помочь добиться продления разрешения на выполнение полетов в воздушном пространстве России на приемлемых условиях, опасаясь, что вопрос продления лицензий может быть использован в качестве ответной меры на очередные санкции, введенные Вашингтоном в отношении Москвы, и на фоне обострения напряженности в двухсторонних отношениях из-за обстановки в Сирии.
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