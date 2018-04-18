РФ заверила, что не будет лишать авиаперевозчиков США права на полеты в ее небе 

Россия заверила Соединенные Штаты, что не собирается лишать американских авиаперевозчиков права на полеты в своем воздушном пространстве. Об этом заявила во вторник на регулярном брифинге для журналистов начальник пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт, передает ТАСС.
«Россия еще не указала, продлит ли она разрешения на полеты [в ее воздушном пространстве] американских перевозчиков. Однако российское правительство действительно заявило нашему посольству, когда оно с ним говорило [на этот счет]: «Не паникуйте, мы ничего не собираемся делать, чтобы нанести ущерб авиационному сектору США. Мы, безусловно, надеемся, что дело так и будет обстоять. Мы рассчитываем услышать ответ россиян, будем надеяться, позднее сегодня», — сказала официальный представитель внешнеполитического ведомства.
Согласно изложенной ею информации, срок действия разрешений на полеты, выданных ранее Москвой американским авиакомпаниям, истекает во вторник в 19:59 по времени Восточного побережья США (02:59 среды мск). «Некоторые из этих коммерческих перевозчиков теперь принимают решение поменять маршруты своих рейсов, поскольку они обеспокоены истечением срока действия разрешений», — признала Науэрт. По ее словам, в связи с этим во вторник в Госдепартаменте США прошло совещание с участием представителей ряда американских компаний, занимающихся пассажирскими и грузовыми перевозками через воздушное пространство России.