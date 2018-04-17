Работоспособность мусоропровода на Люблинской улице восстановлена

Житель многоквартирного дома по улице Люблинской обратился с жалобой на эксплуатацию мусоропровода в доме. Фото: Архив

В Совет депутатов городского округа Щербинка обратился житель многоквартирного дома по улице Люблинской с жалобой на эксплуатацию мусоропровода в доме. Явные неудобства жителям причиняет отсутствие около 2-х подъездов металлических контейнеров для сбора мусора в соответствии с ГОСТом. Падающий мусор попадает в бумажные коробки, кроме этого на мусоропроводы установлены металлические люки и мусор накапливается в трубе мусоропровода до верхних этажей в течение суток. Не открываются задвижки карманов мусоропровода на нижних этажах, так как заполнены мусором.

Депутаты Совета депутатов городского округа Щербинка Михаил Емельянов , Жанна Щекалева и Елена Беляничева подготовили и направили обращение в Администрацию городского округа Щербинка.

По информации Администрации, управляющей организацией проведен ряд мероприятий — установлены контейнеры под вывоз бытовых отходов, шиберы открыты. В настоящее время скопление мусора в мусоростволах, а также посторонний запах, отсутствуют. Вывоз ТБО производится своевременно, о чем составлен Акт.