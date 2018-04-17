«Меня похоронили заживо!» — история ветерана Чеченской войны

Ветеран Чеченской войны Александр Левчук , проживающий в Орехово‐Зуеве, 12 лет живет без паспорта.

Рядовой Александр Левчук с гордостью показывает боевые награды.

17-летним

юношей он в составе российской армии штурмовал Грозный . В девяносто четвертом прошел настоящую мясорубку.

Есть звезда

81-го полка, лично командир вручал, он еще пошутил тогда, с меня звезда, как с царя шуба, никогда не забуду

— Александр Левчук, ветеран Чеченской войны.

Но даже чеченские события он не вспоминает с такой болью, какой отразились в его жизни последние двенадцать лет. Все эти годы он безуспешно пытается восстановить потерянный паспорт. И доказать, что он есть, он еще живой.

Похоронили заживо, так и есть, без права на жизнь, до сих пор вот воюю, но один в поле не воин, поэтому и прошу помощи

— Александр Левчук.

Война — страшно, но бюрократическая война еще страшнее, уверена мама Александра. После переезда из Казахстана Россию сына сразу забрали в армию. Дождавшись сына, теперь она вместе с ним воюет с халатностью чиновников. ФМС, МВД , паспортный стол, приемные депутатов разных уровней. Казалось бы, круг замкнулся. Но все безрезультатно.

Я уже психом стала

из-за этой ситуации, я так переживала, когда эта война началась, а если б его убили? Тогда что? Тогда героя получил бы — Лариса Левчук, мама.

Гора документов на столе — это всевозможные выписки, характеристики и решения судов. По ним, Левчука признают гражданином России, но паспортный стол уже в раз принимает у него документы, и на этом все заканчивается. Александр вынужден подать еще раз в суд, чтобы законное право на получение паспорта привели в действие судебные приставы.

Вообще, процессуальный порядок позволял Министерству внутренних дел сделать запросы о получении архивных документов, о его рождении, о его гражданстве, но, видимо, архив был утерян, и МВД решило на этом сложить ручки и больше ничего не делать.

Прошло уже две недели с того момента, как Александр отдал исполнительный лист судебным приставам. Это последний шанс получить паспорт. Каждый день он проверяет почтовый ящик и постоянно держит в руках телефон. Ответа пока нет. Но финал у этой истории обязательно будет. И будет положительным.

Как показывает практика, данные решения исполняются добровольно в установленный судебными приставами срок. Таким образом, взыскатель Левчук Александр Владимирович получит свой долгожданный паспорт Российской Федерации

12 лет из-за отсутствия паспорта Александр не может найти работу, завести семью, обратиться за медицинской помощью и получить заслуженные ветеранские выплаты. В течение 20 дней судебные приставы исполнят решение суда о выдаче паспорта и тогда, Александр Левчук сможет получить и моральную компенсацию. Сначала правда, придется доказать вину госорганов в суде.