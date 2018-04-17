Ещё
«Меня похоронили заживо!» — история ветерана Чеченской войны
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Меня похоронили заживо!» — история ветерана Чеченской войны 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Ветеран Чеченской войны Александр Левчук, проживающий в Орехово‐Зуеве, 12 лет живет без паспорта.
Рядовой Александр Левчук с гордостью показывает боевые награды.
17-летним
юношей он в составе российской армии штурмовал Грозный. В девяносто четвертом прошел настоящую мясорубку.
Есть звезда
81-го  полка, лично командир вручал, он еще пошутил тогда, с меня звезда, как с царя шуба, никогда не забуду
— Александр Левчук, ветеран Чеченской войны.
Но даже чеченские события он не вспоминает с такой болью, какой отразились в его жизни последние двенадцать лет. Все эти годы он безуспешно пытается восстановить потерянный паспорт. И доказать, что он есть, он еще живой.
Похоронили заживо, так и есть, без права на жизнь, до сих пор вот воюю, но один в поле не воин, поэтому и прошу помощи
— Александр Левчук.
Война — страшно, но бюрократическая война еще страшнее, уверена мама Александра. После переезда из Казахстана в Россию сына сразу забрали в армию. Дождавшись сына, теперь она вместе с ним воюет с халатностью чиновников. ФМС, МВД, паспортный стол, приемные депутатов разных уровней. Казалось бы, круг замкнулся. Но все безрезультатно.
Я уже психом стала
из-за  этой ситуации, я так переживала, когда эта война началась, а если б его убили? Тогда что? Тогда героя получил бы  — Лариса Левчук, мама.
Гора документов на столе — это всевозможные выписки, характеристики и решения судов. По ним, Левчука признают гражданином России, но паспортный стол уже в  раз принимает у него документы, и на этом все заканчивается. Александр вынужден подать еще раз в суд, чтобы законное право на получение паспорта привели в действие судебные приставы.
Вообще, процессуальный порядок позволял Министерству внутренних дел сделать запросы о получении архивных документов, о его рождении, о его гражданстве, но, видимо, архив был утерян, и МВД решило на этом сложить ручки и больше ничего не делать.
Прошло уже две недели с того момента, как Александр отдал исполнительный лист судебным приставам. Это последний шанс получить паспорт. Каждый день он проверяет почтовый ящик и постоянно держит в руках телефон. Ответа пока нет. Но финал у этой истории обязательно будет. И будет положительным.
Как показывает практика, данные решения исполняются добровольно в установленный судебными приставами срок. Таким образом, взыскатель Левчук Александр Владимирович получит свой долгожданный паспорт Российской Федерации
Сергей Титов, ИО, заместитель руководителя УФССП России по Московской области.
12 лет  из-за  отсутствия паспорта Александр не может найти работу, завести семью, обратиться за медицинской помощью и получить заслуженные ветеранские выплаты. В течение 20 дней судебные приставы исполнят решение суда о выдаче паспорта и тогда, Александр Левчук сможет получить и моральную компенсацию. Сначала правда, придется доказать вину госорганов в суде.
360tv.ru: последние новости
Мужчинам нельзя уезжать, женщинам — носить шорты. Что известно о старых и новых запретах в Туркмении «Почта России» нашла потерянные документы первого французского космонавта Роспотребнадзор предупредил об опасности нападения клещей в Красноярском крае
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Племянница Скрипаля внесла ясность по делу в Солсбери67
В России готовят сюрприз для безработных30
Аваков доложил США о плане по возврату Крыма208
95-летний Этуш бежит из России вместе с женой210
Америка решила помешать Трампу114
Видео
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
00:37
Президент Уганды пожелал запретить оральный секс
Африка В мире
01:31
Умер Владимир Тыкке
Шоу-бизнес
02:12
Москвичи прибрали за питомцами
Новости Москвы
01:00
Москвичи прониклись «Витязями»
Новости Москвы
04:00
Захарова прокомментировала блокировку Telegram
Политика
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
00:43
Москвичи увидят яркую Венеру
Новости Москвы
01:37
Россия отказалась перевозить грузы НАТО
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение