Ветеран Чеченской войны Александр Левчук, проживающий в Орехово‐Зуеве, 12 лет живет без паспорта.
Рядовой Александр Левчук с гордостью показывает боевые награды.
17-летним
юношей он в составе российской армии штурмовал Грозный. В девяносто четвертом прошел настоящую мясорубку.
Есть звезда
81-го полка, лично командир вручал, он еще пошутил тогда, с меня звезда, как с царя шуба, никогда не забуду
— Александр Левчук, ветеран Чеченской войны.
Но даже чеченские события он не вспоминает с такой болью, какой отразились в его жизни последние двенадцать лет. Все эти годы он безуспешно пытается восстановить потерянный паспорт. И доказать, что он есть, он еще живой.
Похоронили заживо, так и есть, без права на жизнь, до сих пор вот воюю, но один в поле не воин, поэтому и прошу помощи
— Александр Левчук.
Война — страшно, но бюрократическая война еще страшнее, уверена мама Александра. После переезда из Казахстана в Россию сына сразу забрали в армию. Дождавшись сына, теперь она вместе с ним воюет с халатностью чиновников. ФМС, МВД, паспортный стол, приемные депутатов разных уровней. Казалось бы, круг замкнулся. Но все безрезультатно.
Я уже психом стала
из-за этой ситуации, я так переживала, когда эта война началась, а если б его убили? Тогда что? Тогда героя получил бы — Лариса Левчук, мама.
Гора документов на столе — это всевозможные выписки, характеристики и решения судов. По ним, Левчука признают гражданином России, но паспортный стол уже в раз принимает у него документы, и на этом все заканчивается. Александр вынужден подать еще раз в суд, чтобы законное право на получение паспорта привели в действие судебные приставы.
Вообще, процессуальный порядок позволял Министерству внутренних дел сделать запросы о получении архивных документов, о его рождении, о его гражданстве, но, видимо, архив был утерян, и МВД решило на этом сложить ручки и больше ничего не делать.
Прошло уже две недели с того момента, как Александр отдал исполнительный лист судебным приставам. Это последний шанс получить паспорт. Каждый день он проверяет почтовый ящик и постоянно держит в руках телефон. Ответа пока нет. Но финал у этой истории обязательно будет. И будет положительным.
Как показывает практика, данные решения исполняются добровольно в установленный судебными приставами срок. Таким образом, взыскатель Левчук Александр Владимирович получит свой долгожданный паспорт Российской Федерации
— Сергей Титов, ИО, заместитель руководителя УФССП России по Московской области.
12 лет из-за отсутствия паспорта Александр не может найти работу, завести семью, обратиться за медицинской помощью и получить заслуженные ветеранские выплаты. В течение 20 дней судебные приставы исполнят решение суда о выдаче паспорта и тогда, Александр Левчук сможет получить и моральную компенсацию. Сначала правда, придется доказать вину госорганов в суде.