Бывший партнер Джорджа Майкла распродает его имущество

Фади Фаваз, бывший партнер Джорджа Майкла , кумира миллионов людей по всему миру, решил начать распродавать имущество певца. По словам мужчины, ему необходимо заплатить долги за юридические услуги.

Поклонники Джорджа Майкла в ярости. Они считают недопустимым поведение бывшего бойфренда знаменитого музыканта. Напомним, Джордж Майкл и Фади Фаваз стали встречаться в 2011 году. Именно Фаваз нашел тело скончавшегося в возрасте 53 лет британского певца в декабре 2016 года. Официальная причина смерти — сердечная недостаточность. Фавиз также являлся стилистом знаменитого музыканта На своей страничке в Твиттере Фади написал: «Это способ выжить, пока не разрешится конфликт с семьей и адвокатами. Я буду бороться за свое право на имущество Джорджа Майкла до конца жизни».

Также бывший бойфренд звезды отметил, что работать он не намерен и дальше. Фади хочет продать лондонский дом Джорджа Майкла, который оценивается почти в шесть миллионов евро, а также некоторые личные вещи музыканта. «Я буду мстить до своего последнего вздоха. Я сделаю все для этого», — также написал Фаваз в социальной сети, не указав кому и за что. Дело в том, что семья Джорджа Майкла настаивает на том, чтобы Фаваз как можно быстрее покинул дом певца. В ответ мужчина нанял адвоката, а чтобы ему платить, нужны большие деньги. Родственники Джорджа Майкла утверждают, что певец расстался со своим партнером еще за год до своей смерти. И никакого права на имущество музыканта у него нет.

В свою очередь, Фади Фаваз жалуется журналистам, что его все бросили и оставили без денег. Много раз стилист предлагал купить его историю, но безрезультатно. Многочисленные поклонники Джорджа Майкла считают, что Фаваз предал память музыканта и полностью лишился уважения окружающих: «Знал бы Джордж, какую змею он пригрел» «У тебя нет прав на деньги Джорджа. Уходи со своими воспоминаниями» «Иди работать, Фаваз, не позорь память нашего любимого певца» «Оставь в покое чужой дом, пошел вон!» «Обленился совсем. Лишился колодца, который поил» «Никто больше не несет тебе золотые яйца. Да, Фаваз?».

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