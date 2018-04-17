Бойфренд покойного Джорджа Майкла заявил, что будет продавать дом музыканта

Звездный парикмахер Фади Фаваз и по совместительству бойфренд Джорджа Майкла поделился информацией, что будет продовавать дом своего покойного возлюбленного, чтобы «выжить». На самом же деле, Фади хочет покрыть расходы на адвоката, который помогает ему бороться с семьей музыканта.

На данный момент стилист проживает в особняке Джорджа в Лондоне, стоимость которого оценивается почти в шесть миллионов евро. Семья певца настаивает на том, чтобы Фади покинул этот дом. Для того, чтобы оставить себе жилье, парикмахер был вынужден обратиться к адвокатам, а теперь, по его словам, не может покрыть эти расходы.

Напомним, что Фади Фаваз и Джордж Майкл встречались 5 лет, вплоть до самой смерти музыканта. Певец скончался в конце 2016 года от сердечной недостаточности.