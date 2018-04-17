Ещё
Бойфренд покойного Джорджа Майкла заявил, что будет продавать дом музыканта
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бойфренд покойного Джорджа Майкла заявил, что будет продавать дом музыканта 

Журнал ОК! 1 час назад
Звездный парикмахер Фади Фаваз и по совместительству бойфренд Джорджа Майкла поделился информацией, что будет продовавать дом своего покойного возлюбленного, чтобы «выжить». На самом же деле, Фади хочет покрыть расходы на адвоката, который помогает ему бороться с семьей музыканта.
На данный момент стилист проживает в особняке Джорджа в Лондоне, стоимость которого оценивается почти в шесть миллионов евро. Семья певца настаивает на том, чтобы Фади покинул этот дом. Для того, чтобы оставить себе жилье, парикмахер был вынужден обратиться к адвокатам, а теперь, по его словам, не может покрыть эти расходы.
Напомним, что Фади Фаваз и Джордж Майкл встречались 5 лет, вплоть до самой смерти музыканта. Певец скончался в конце 2016 года от сердечной недостаточности.
Журнал ОК!: последние новости
Константин Меладзе представил новую солистку группы «ВИА Гра» Бритни Спирс стала тетей во второй раз Появились доказательства, подтверждающие беременность Нюши (видео)
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Племянница Скрипаля внесла ясность по делу в Солсбери67
В России готовят сюрприз для безработных30
Аваков доложил США о плане по возврату Крыма208
95-летний Этуш бежит из России вместе с женой210
Америка решила помешать Трампу114
Видео
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
00:37
Президент Уганды пожелал запретить оральный секс
Африка В мире
01:31
Умер Владимир Тыкке
Шоу-бизнес
02:12
Москвичи прибрали за питомцами
Новости Москвы
01:00
Москвичи прониклись «Витязями»
Новости Москвы
04:00
Захарова прокомментировала блокировку Telegram
Политика
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
00:43
Москвичи увидят яркую Венеру
Новости Москвы
01:37
Россия отказалась перевозить грузы НАТО
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение