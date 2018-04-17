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Госдеп обсуждает с Россией возможный запрет на пролет американских лайнеров
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Госдеп обсуждает с Россией возможный запрет на пролет американских лайнеров 

РИА Новости 41 минуту назад
Фото: ТК «Звезда»
ВАШИНГТОН, 17 апр — РИА Новости. США ведут диалог с Россией по поводу пролетов американских лайнеров над российской территорией, заявила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.
"США, госдепартамент ведут дискуссии с русскими в последний день по другому вопросу — пролетам над Россией… пролетам коммерческой авиации над их страной", — заявила Науэрт на брифинге, не уточнив подробностей дискуссий.
Главы фракций и председатель Госдумы Вячеслав Володин в пятницу внесли в нижнюю палату парламента законопроект об ответе на санкции США и других стран. Документ дает право правительству по решению президента вводить 16 различных ответных мер.
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