Госдеп обсуждает с Россией возможный запрет на пролет американских лайнеров

"США, госдепартамент ведут дискуссии с русскими в последний день по другому вопросу — пролетам над Россией… пролетам коммерческой авиации над их страной", — заявила Науэрт на брифинге, не уточнив подробностей дискуссий.