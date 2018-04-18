Индия будет добиваться от США компенсации за пошлины на сталь и алюминий

"Я могу подтвердить, что такое намерение действительно есть", — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, будет ли Нью-Дели требовать компенсацию на площадке ВТО за потерю части экспорта стали и алюминия в Соединенные Штаты.

Ранее другой источник в этой же организации заявил агентству, что в Индии продолжат внимательно следить за развитием этой ситуации с американскими пошлинами, подчеркнув, что «подобный протекционизм вызывает сожаление». В свою очередь, опрошенные ранее РИА Новости индийские эксперты также сошлись во мнении, что подобные действия со стороны США «создают опасный прецедент», который «создает угрозу мировому экономическому порядку, сложившемуся при главенствующей роли ВТО».