Народный календарь. 18 апреля. Почему коровка — «божия»?

В старину этот день называли днем Федула Теплого, или Феодула-теплодува. Приговаривали: на Федула избу топят, двери отворив. Имелось ввиду, что на улице уже так тепло, что согреть дом можно уже и без топки печи, а простым проветриванием помещения.

На Федула хозяйки по традиции выносили из дома белье, матрацы, зимнюю одежду, сушили их на солнце — как правило, в этот день и правда бывало солнечно. Но делалось это не только для просушки, но еще и … для избавления от нечистой силы, что могла завестись под шумок в доме: считалось, что солнце на Федула ее может «выжечь». А название дню дали два мученика, Феодул и Агафопод. Первый был чтецом, второй — диаконом, и оба погибли в 303 году, борясь за веру.

На Федула иногда поднимался ветер, довольно сильный, оттуда и пошло выражение «Федул губы надул». Так говорили, если солнечная погода на Федула вдруг сменялась дождем или ненастьем. Тем не менее, этот ветер тоже ценили — он «приносил» удачу. Говорили, что если к Федулу на дне оврагов осталось снега «с корову», пахоту можно начинать.

В этот день просыпались и божьи коровки. Традиция использовать божьих коровок как «гонцов», отправляя их в небо с просьбой «Божия коровка, улети на небо, принеси нам хлеба, черного и белого, только не горелого…», сохранилась до нашего времени. Считается, что этот «обряд» приносит удачу.

Но почему божья коровка так называется? О, это потрясающая история. На самом деле божья коровка — создание не такое уж и симпатичное. Красивое — да, но на самом самом деле это довольно злобный хищник, умудряющийся за свою жизнь съесть несколько тысяч тлей. А собираясь «толпой», то есть многотысячным сообществом, «милые» коровки кусают всех подряд, включая человека, и кусают, надо сказать, довольно больно. Если же наступают совсем голодные времена, милые жучки способны сожрать и друг друга. Так откуда же такое название, что в хищнике «божественного», кроме того, что все мы — «создания божии»?

По поводу возникновения этого названия есть несколько теорий. Одна из них — со средневековыми корнями: когда-то давно крестьянские поля атаковала тля, люди ничего не могли с ней поделать и с ужасом наблюдали, как их будущий урожай превращается в ничто. Что им оставалось делать? Только одно — молиться… И они взывали к Деве Марии. Вскоре на полях появились удивительной красоты жучки, которые с аппетитом поедали тлю; крестьяне были спасены от голода и в благодарность за это чудо назвали своего прожорливого спасителя «жучком Девы Марии». Со временем название трансформировалось до «божьей коровки» — коровки ведь такие же пятнистые, как коровы! Да и молочко эти насекомые тоже выделяют, ну чем не коровки?

Другая версия — сказочная, точнее — языческая: жучок когда-то был богиней, которую любил сам Перун. Он не простил ей измены и в ярости метнул в спину бывшей возлюбленной карающий огонь. Она превратилась в насекомое, а черные «ожоги» от перунова огня остались на его спине навечно.

* Именины в этот день отмечают Алексей, Георгий и Марк, Николай, Платон, Семен и Феодул (Федул).

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