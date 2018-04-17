Участковые уполномоченные полиции отчитаются перед жителями ЮВАО 

В ЮВАО стартовали традиционные отчеты участковых уполномоченных полиции перед местными жителями.
Так, о проделанной в 2017 году работе жителям района Люблино рассказал участковый уполномоченный полиции ОМВД России по району Люблино Алексей Иванов. Он сообщил гражданам о количестве совершенных и раскрытых преступлений на территории участка, об обращениях жителей, о профилактических мероприятиях, проведенных на вверенном административном участке и их результатах. После доклада жители смогли задать интересующие их вопросы и получили ответы.
На встрече с жителями побывал и представитель Общественного совета при окружном УВД Виктор Овсянников. Он также пообщался с Алексеем Ивановым, узнал об обстановке в районе и условиях несения службы.