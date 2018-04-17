Ещё
Участковые уполномоченные полиции отчитаются перед жителями ЮВАО
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Участковые уполномоченные полиции отчитаются перед жителями ЮВАО 

Префектура Юго-Восточного административного округа 1 час назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
В ЮВАО стартовали традиционные отчеты участковых уполномоченных полиции перед местными жителями.
Так, о проделанной в 2017 году работе жителям района Люблино рассказал участковый уполномоченный полиции ОМВД России по району Люблино Алексей Иванов. Он сообщил гражданам о количестве совершенных и раскрытых преступлений на территории участка, об обращениях жителей, о профилактических мероприятиях, проведенных на вверенном административном участке и их результатах. После доклада жители смогли задать интересующие их вопросы и получили ответы.
На встрече с жителями побывал и представитель Общественного совета при окружном УВД Виктор Овсянников. Он также пообщался с Алексеем Ивановым, узнал об обстановке в районе и условиях несения службы.
Префектура Юго-Восточного административного округа: последние новости
На столичных природных территориях ввели противопожарный режим Кадеты из ЮВАО торжественным маршем прошли у Музея Победы Москвичи примут участие в общегородских субботниках
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Племянница Скрипаля внесла ясность по делу в Солсбери67
В России готовят сюрприз для безработных30
Аваков доложил США о плане по возврату Крыма208
95-летний Этуш бежит из России вместе с женой210
Америка решила помешать Трампу114
Видео
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
00:37
Президент Уганды пожелал запретить оральный секс
Африка В мире
01:31
Умер Владимир Тыкке
Шоу-бизнес
02:12
Москвичи прибрали за питомцами
Новости Москвы
01:00
Москвичи прониклись «Витязями»
Новости Москвы
04:00
Захарова прокомментировала блокировку Telegram
Политика
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
00:43
Москвичи увидят яркую Венеру
Новости Москвы
01:37
Россия отказалась перевозить грузы НАТО
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение