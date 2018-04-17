Таблички «Купаться запрещено!» установят у столичных водоемов

Летние предупреждающие знаки «Купаться запрещено!» начали устанавливать на берегах столичных водоемов.

У 235 водоемов, которые обслуживает ГУП «Мосводосток», установят 901 знак. Они появятся вместо табличек, которые предупреждают о небезопасности выхода на лед. Завершить установку летних знаков безопасности планируется до 15 мая.

Знак представляет собой табличку размером 50 на 60 сантиметров, где изображен пловец в рамке, перечеркнутой красной чертой. В верхней части расположена надпись «Купаться запрещено», а под картинкой указаны номера телефонов служб, куда горожане могут обратиться при необходимости.

Во всех водоемах ЮВАО уже в течение многих лет купание запрещено. При этом на основных водоемах в округе размещены поисково-спасательные станции, сотрудники которых следят за безопасностью на воде.