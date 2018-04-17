«Россия сегодня» победила в конкурсе «В союзе слова и добра» 

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Церемония награждения победителей всероссийского конкурса для печатных и электронных СМИ «В союзе слова и добра» завершилась в Москве. МИА «Россия сегодня» победило в номинации «Информационное агентство». Жюри конкурса высоко оценило материал обозревателя Агентства, известного журналиста Веры Костамо «Мы всегда ищем живых»: специалисты и волонтеры о поисках пропавших детей". Наряду с МИА «Россия сегодня» лауреатами премии стали телекомпания НТВ, радио "Комсомольская правда", газета «Московский комсомолец». Это уже третья по счету победа МИА «Россия сегодня» — Агентство становилось лауреатом премии «В союзе слова и добра» в 2014 и 2015 годах.
right"Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» и вертолетного поисково-спасательного отряда «Ангел» для меня — люди особые. Я пишу об их работе с 2013 года, периодически участвую в поисках пропавших людей. С «Лизой Алерт» мы опубликовали текст-рекомендацию для родителей о безопасности детей, его прочитали более 470 тысяч человек. Материал «Мы всегда ищем живых»: специалисты и волонтеры о поисках пропавших детей" — очередной текст-напоминание о внимательном отношении друг к другу, ответственности, милосердии и неравнодушии", — отметила Вера Костамо.
Премия «В союзе слова и добра», учрежденная благотворительным фондом «Линия жизни» и Фондом «Академия Российского телевидения», присуждается СМИ, освещающим работу некоммерческих организаций, меценатов и добровольческого движения в России в девяти номинациях. Шестая по счету премия стала рекордной по количеству заявок, поступивших на конкурс. Экспертный совет рассмотрел 259 работ, выбирая номинантов для шорт-листа премии.
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