«Россия сегодня» победила в конкурсе «В союзе слова и добра»

right"Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» и вертолетного поисково-спасательного отряда «Ангел» для меня — люди особые. Я пишу об их работе с 2013 года, периодически участвую в поисках пропавших людей. С «Лизой Алерт» мы опубликовали текст-рекомендацию для родителей о безопасности детей, его прочитали более 470 тысяч человек. Материал «Мы всегда ищем живых»: специалисты и волонтеры о поисках пропавших детей" — очередной текст-напоминание о внимательном отношении друг к другу, ответственности, милосердии и неравнодушии", — отметила Вера Костамо.

Премия «В союзе слова и добра», учрежденная благотворительным фондом «Линия жизни» и Фондом «Академия Российского телевидения», присуждается СМИ, освещающим работу некоммерческих организаций, меценатов и добровольческого движения в России в девяти номинациях. Шестая по счету премия стала рекордной по количеству заявок, поступивших на конкурс. Экспертный совет рассмотрел 259 работ, выбирая номинантов для шорт-листа премии.